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格力专利首次授权外国企业

2019-11-5 19:18:12来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月5日消息 据财联社报道，11月5日，格力电器在珠海总部举行了“格力电器&格兰富专利许可签约仪式”。格力电器向格兰富控股联合股份公司授权了其自主研发的新型无稀土磁阻电机领域内的3项电机专利技术。

董明珠曾表示，科技创新能力让我们真正有了做强品牌的底气，上半年，格力电器获得的授权专利数量为3923项，平均每天约22项专利面世。

截至2018年，格力电器形成了9097项企业标准，其中13项上升为行业标准，34项上升为国家标准。

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关键词：格力

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