智米电暖器1S系列体验

虽说最近魔都天气秋高气爽，甚是怡人，但早晚的温差已经拉开，秋风一起，瞬间就能让单身狗的小编紧紧抱住了瑟瑟发抖的自己。由于魔都永远也不会供暖，冬天要“保命”就少不了一台电暖器。

爱活网近日就收到小米有品刚刚上架的两款电暖器新品——智米电暖器1S和智米电暖器智能版1S。那么要如何选择呢？小编先在这里给出个结论：

预算有限，没有手机依赖症的人可选择智米电暖器1S



没有预算限制，且习惯使用手机操控万物的人，可选择智米电暖器智能版1S

现在，就让我们分别开看看这两台智米最新款的电暖器吧。

智米电暖器智能版1S

智米电暖器1S

打开这两款电暖器的外包装，除了电暖器本体外，还有两只脚垫和用于安装的螺丝和安装工具。将机器拿出来后第一件事就要安装两个脚垫，用来固定电暖器。这两款电暖器的底部都预留了安装孔，只要将脚垫插入安装孔，并拧紧螺丝即可。

从外观来看，智米电暖器智能版1S和智米电暖器1S这两款产品都延续了小米的极简风格，白色的外观，全金属机身。咋一看，两者似乎一样，但仔细一瞧，智能版的1S还是比普通1S在机身侧面多了一块6.5X5.5mm的显示屏。

智米电暖器智能版1S的这块LED灯面板还是块触摸屏，上面显示当前设定温度以及相对湿度，触摸面板用户可以开关电暖器，设定目标制热温度以及定时。同时，在这台电暖器把手下方还有一个物理开关，起到开启关闭电暖器的作用。

既然是智能版，那么就意味着可以接入智能手机使用。与所有米家产品一样，智米电暖器智能版1S可以接入米家智能家居系统。利用APP和语音对这台电暖器进行控制，这对很多喜欢蜷缩在被窝里的人来说非常有用，大冬天的，谁乐意出被窝啊。

在米家APP中添加了智米电暖器智能版1S后，除了可以在界面设置开关机、温度调节、显示屏亮度以及儿童锁等，还可以利用APP提早打开电暖器，这样回到的不再是冷冰冰的家。

相对来说，智米电暖器1S就完全需要在机器上进行操作了。机身右侧有2个旋钮，一个是档位开关，共有三档，分别是：900W辅助升温，1300W舒适取暖，2200W强力制热，功率当然是越高取暖效果越好，我们可以根据实际天气情况来选择。

另一个则是温控旋钮，可无极调节温度。我们建议在升温阶段开到最大，恒温阶段调低至舒适温度以节能。毕竟，电费也是很贵的。

既然是电暖器，足够的制暖能力是首要诉求。那么这两台电暖器的制暖能力怎么样呢？

先来看智能版1S，其采用了新升级的72片高效铝片发热体，通电即热，散热面积据官方数据显示达到4600cm²。龙脊式排列更利于气流通过，最大2200W的大功率，可以让室温提升更快。

▲智米电暖器智能版1S顶部

另外，智能版1S加入了新的蜂窝倾角导风网，可将热气流引导向斜上方，既保留了电暖器顶出风的高效对流整屋加热，又兼顾了侧出风的近距离取暖。

我们也做了实测，将智能版1S放入一间约10㎡左右的房间，调节温度至28℃。在加热约一个小时后，我们通过测量发现，正面钢板中心温度达到52.5℃，而出风口则达到了79.3℃，内部顶部温度达到105.7℃，内部温度超过150℃。

值得注意的是，智能版1S还具有IPX4的防水等级，支持防溅水。内部全封闭式结构，专用排水同道设计，将散热片和电源板完全隔离，电路也更安全。换言之，这台智米电暖器智能版1S可以在浴室内使用，这样冬天洗澡再也不会觉得一会冷一会热了。

▲智米电暖器1S顶部

智米电暖器1S内置铁铬铝合金发热丝，通电后即可产生强烈热量。热气上升冷气下降的对流效果带动空气循环加热，开到最大2200W的大功率，可快速均匀提升室内温度。同时，也加入了新的蜂窝倾角导风网，兼顾整屋、局部的取暖。

同样，我们将智米电暖器1S放入10㎡的房间，将其开到最高档的2200W。在加热约一个小时后，我们通过测量发现，正面钢板中心温度达到61.9℃，而出风口则达到了80.5℃，内部顶部温度达到127℃，内部温度达到148.8℃。

老实说，这两天只要走在没有阳光的地方，还是很冷的，所以一进入放置电暖器的房间内，顿时感到暖洋洋。不说别的，在这个冬天都会下雨的地方，当然是有多少取暖设备就用多少啊。

至于价格方面，智米电暖器1S售价279元，而智米电暖器智能版1S售价为499元。怎么选，我们已经在文章开头给出了答案，冬天真的就在眼前，要买的赶紧下单了！

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