哪怕贷款都要读成人英语？

“学习英语吗？成人英语了解一下。”

相信很多人路过地铁站、商场时，都会听到这样的一句问询。只要你拿过对方手上的宣传单、小赠品后，就会听到喋喋不休的课程介绍。更甚者，会陪着你跨过天桥、地铁站、商业街，大有不报名就陪你走路回家的势头。

对，这就是成人英语培训：一门针对在职人员量身定制，快速、高效学习英语的“生意”。如今，不少成人英语培训机构都号称是小班制、口语化、强应用，可以在短时间提高在职人员的英语水平（关键是协助考取相关证书）。

但是，随着韦博英语“暴雷”的新闻传出，整个成人英语市场开始凸显江河日下、寒意萧瑟的气氛。作为成人英语培训行业中的知名品牌，韦博英语从10月份开始大量关闭线下门店，“跑路”、“破产”的声音甚嚣尘上。外界也逐渐看到成人英语培训的另一面。

比如，很多学员最担忧的不是课程中断，而是……贷款怎么办？

No.1学英语：为了职场晋升

“我是贷款学的英语，去年上半年报的名，课程还有一半左右，真是急死了。”一位深圳的女学员告诉懂懂笔记，她报读的韦博英语培训班里有不少学员都是通过贷款方式缴纳学费的。

如今，韦博“关店”，她和学员无法正常参与课程，但自己的贷款还有12期需要偿还。一些学员表示，如果贷款不偿还会影响征信，“现在大家都不知道该怎么办，我每晚都会失眠。”

贷款学英语？这到底是图个啥？

在深圳一家私企从事销售助理工作的吴冬，4月份刚刚报名参加某成人英语培训班。她告诉懂懂笔记，之所以选择报班学英语，就是为了跳槽。

“上班几年了又去学习英语，自然是为了找更好的工作呀。”吴冬表示，自己最主要的目的是想强化英语口语，而报名的这家成人英语培训机构教师大多是外教，能够创造良好的学习环境。

“我年初想跳槽时碰过壁，当时想去两家外资和互联网企业，但面试时对方对于英语口语、书写的要求很高。”她在面试一家美资医药企业时，面试官对于她各方面的表现都比较满意，但是在后一轮英语口语考核时，她却被淘汰出局。

自此，她便立志学好英语，希望当机会再次来临时，不会因英语水平的短板错失良机。

除了跳槽，升迁也是很多职场人员学习英语的重要原因。在广州一家贸易企业担任策划专员的姜涛，在竞聘部门管理岗位时因为英语口语、书写能力不合格，痛失了升职机会，“连续两年竞聘都卡在了英语上面，这才下决心参加英语培训。”

姜涛表示，他选择的成人英语课程是“一对一”模式，相比小班制学习更有针对性，且学习效率更加高。不过近几个月来他突然发现，公司里有不少同事也和他一样，报读了成人英语的培训课程。

他知道这些同事中有几个人资历不浅，能力也比较突出，关键是比他还小一两岁。“学习成人英语和参加其它技能培训不同，大家都是藏着掖着，不公开的。”在姜涛看来，这些人很可能会在将来成为自己的竞争对手，“要不是利用上班的时间偷偷背单词，我还不知道有这么多人都在学习英语。”

从相关机构的调研数据可以看到，学习成人英语课程的在职人士有将近50%是因为工作需要。其中包括商务沟通、岗位需求、求职面试等，目的都是为了争取更好的工作，竞聘更高的管理岗位。

不过，这学习成人英语课程怎么就和贷款、分期挂上钩了呢？

No.2高收费：不办分期不让学

“我每月工资不到6000，这个（成人英语）课程收费却是3万6。”

吴冬告诉懂懂笔记，在报读成人英语培训课程之前，她曾对比过深圳当地好几家小有名气的培训机构。她发现，这些学时三年成人英语培训班的收费标准，最低都在2万元以上，部分“一对一”课程的收费，更是高达5万元。

动辄几万元，对于大部分工薪族而言，都是一笔不菲的支出。吴冬咨询了一圈下来，在选定某机构后听从了课程顾问的建议——办理学习贷款。

“分期三年，一边学习一边偿还贷款。对方说是正规银行的贷款，让我在线填了表格、签了名，扫完脸贷款就批了。”在她看来，这个贷款过程远比大学时办理助学贷款更容易。”审批速度快得惊人，但利息真不低，三年下来需要还7000多元的利息。”

她了解到，在“小班制”的学员几乎都办理了学习贷款，其中一位从事外企前台工作的女生，甚至申请了48个月的分期贷款业务。“虽然贷款数额不低，但学时三年，还都是外教授课，慢慢还也认了。”

不过，前不久看到韦博英语“倒闭”的新闻后，吴冬也开始担心了，怕自己报读的成人英语机构存在同样的风险。于是，她和其他学员特意询问了机构的教学顾问。

对方解释说，机构为外资企业，办学至今在已经有二十年的历史了，不存在与韦博英语那样的经营问题，让她安心学习，“虽然大家还是有一些担心，我也犹豫过要不要提前退费，但想想还是坚持一下吧，毕竟都学了一段时间了。”

如果说，工薪族报名学习成人英语，是因学费高昂等原因办而理了贷款和分期，那么经济稍宽裕的学员想一次性缴纳学费，情况是否会好一些？

“你想不贷款都不行，有部分机构是强制学员办理网贷分期业务。”一位不愿具名人士告诉懂懂笔记，他是一家创企的部门主管，为了提高英语口语能力，几个月前曾报名参加了某知名机构的英语培训。

然而，完全有能力一次性缴纳近4万元学费的他，却被教学顾问多次要求办理分期网贷业务，“说是办理了网贷能享受优惠，课程费用可以打八折，总之是极力推荐。”

当他明确表示不想办理分期网贷，坚持要一次性缴纳学费时，培训顾问的“热情”突减，用冷冰冰的语气表示，如果坚持一次性缴费，只能够报读其它更贵的课程，“我就不明白了，网贷分期怎么也成了英语培训机构的强制业务了呢？”

这里面的故事，说来话长。

No.3资金吃紧：机构与资本“博弈”

“成人英语收费高，但机构成本支出也很高。”

余勇（化名）曾是国内某成人英语培训机构的销售经理，他告诉懂懂笔记，自己在这份销售工作岗位已经坚持做了五年，原因是相比诸如保险、地产等行业，提成比例非常的高，“如果按一门课程收费三万元计算，负责完成签单的销售大概可以拿到2800-5000元不等的提成。”

倘若完成每月签单十单，那么其综合收入远比很多企业中层管理人员还高，“不然为什么成人英语的销售比一般销售更难缠。我们只要发现路人有意向，就会一路跟随讲解，全力邀约他们参与机构的英语试听课。”

而一些路人只要前往培训机构参加了所谓试听课程，就离签单不远了，“逼单的话术，可以说是近乎恐吓。”余勇告诉懂懂笔记，机构销售大多会通过“危机营销”逼迫上门客户签单报名。“这些人之所以会上门来，大多数都已默认英语是很重要的技能。”

“锲而不舍”的销售精神，危言耸听的销售话术，为成人英语培训机构创造了源源不断的生源。销售提成支出，地推摆摊的成本，自然也成为各家培训机构经营开销的大头。

余勇透露，除了课程销售岗位之外，外教的工资也不容小觑。由于所有知名成人英语机构都号称由外教执教，可以营造“母语”培训的氛围，因此有很多外教都是货真价实的欧美人士（以及少数印度人）。

“一名拥有三年教龄的外教，每个月的综合工资就已经高达四、五万。”这些人员成本加上网点拓展、寻求加盟，都成了机构的重负。成人英语培训机构看似风光，生源不断，实际上却是极其缺乏现金流的行业，“不仅韦博需要融资，很多成人英语机构都是依靠融资生存。培训真的是一次收钱，长期投入的行当。”

因此，盈利、创造更多现金流，自然成为机构经营的重点。而贷款分期业务也是一种营收来源，“一般而言，银行、网贷赚的是学员利息，而机构赚的是办贷款时几百上千的手续费（每单），以及贷款业务的返点提成。

”

目前，很多培训机构都与商业银行展开合作，帮助银行推广贷款业务，完成贷款目标，在融资、贷款时很多审批手续也会相对便捷些，“这是互惠互利的过程，而且学员贷款，额度一般也不会太低，都是万元起步。”

余勇表示，这便是部分成人英语机构鼓励学员办理网贷、分期贷款业务的原因。有的培训机构，更是将贷款业务的连带收入，明确列入销售人员的绩效考核，“这样一来，销售员都愿意做分期学员的生意，很正常。”

韦博英语“倒闭”一事，让不少网友重新关注起成人英语——这一历史悠久的培训行业。有不少消费者称，如今的成人英语培训机构已经渐渐开始变味，不仅盲目扩张、恶意营销、倒卖概念，甚至还涉足金融服务业务、不务正业。

可以说，很多学员为了职场攀升而报名参加英语培训班，结果却被培训机构当成拓展贷款服务、与金融机构“互惠互利”的筹码。这也令不少学员在不知不觉中，一头栽进了一场风险未知的金融游戏当中。

【结束语】

倘若英语培训机构在市场竞争中采用正常运作，学员永远都不会知道这个“放贷”背后的风险。一旦机构不幸“倒闭”，学员或将面临不仅无法继续学习，还要白白背负贷款债务的困境。

这样的成人英语，你真的想要“贷款”学习吗？