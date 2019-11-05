市监局反垄断调查“二选一”：阿里京东拼多多表态

11月5日，国家市场监管总局在杭州召开“规范网络经营活动行政指导座谈会”，召集京东、快手、美团、拼多多、苏宁、阿里巴巴、云集、唯品会、1药网等20多家平台企业参会，指出近期网络经营活动中存在的突出问题，特别是网络集中促销活动中易发高发的问题，并对规范网络经营活动提出具体要求，点名“二选一”违法。

值得关注的是，电商企业被集中约谈已是双11大促前的常规动作。11月1日，在上海、北京两地，当地的市场监管总局已对一些重点电商企业进行约谈和行政指导。

阿里、京东、拼多多表态“二选一”

在11月5日的座谈会上，国家市场监管总局指出，近期网络经营活动中存在的问题，排在首位的是“平台竞争加剧，‘二选一’问题突出，引发各方关注”。会议指出，互联网领域“二选一”、“独家交易”行为是《电子商务法》明确规定禁止的行为，同时也违反《反垄断法》《反不正当竞争法》等法律法规规定，既破坏了公平竞争秩序，又损害了消费者权益。国家市场监管总局网络交易监督管理司司长梁艾福表示，国家市场监管总局将对各方反映强烈的“二选一”依法开展反垄断调查。

主流电商平台企业相关负责人在会上对“二选一”做出表态。

京东相关负责人表示坚决抵制“二选一”，绝不限制商家在其他平台做促销活动。拼多多相关负责人称遭遇“二选一”压力。

阿里巴巴相关负责人则表示：“因为规模效应，我们与优秀商家合作，给消费者提供最优的消费体验、最低的价格，同时平台向这些商家提供最好的流量资源，形成多方受益的格局。但总有一些竞争对手对这种独家合作模式进行恶意阐述，这是一种恶意炒作。”?

关于“二选一”的江湖恩怨由来已久，已持续数年。

11月5日，澎湃新闻记者获悉，拼多多、唯品会两大电商向北京高院提出申请，请求以第三人身份加入诉讼。这也意味着，三大电商京东、拼多多、唯品会联手，意图就“二选一”争议在司法层面上“围攻”天猫。

网经社电子商务研究中心主任曹磊认为，市场监管总局的表态是从监管层面对“二选一”的行为做出了解释，接下来，监管部门需要重点关注平台“技术暴力”的威胁手段。“近年以来，我们注意到，由于线上电商行业竞争日趋激烈，有电商平台已经开始采用技术威胁手段，逼迫或暗示商家‘站队’、进行‘二选一’，这样的技术威胁手段很难被直接曝光。”

网络药品乱象、个人信息保护被重点提及

在11月5日的座谈会上，网络药品乱象也被国家市场监管总局重点提及——指出网上无资质售药，非法销售进口药品，违规销售处方药、禁用药、假药等问题比较突出。

近两年，网售处方药监管与规范问题受到关注，媒体也相继报道了网络售药存在诸多不规范销售行为：无处方可买处方药、处方药也搞“满减促销”。今年4月，药品管理法（修订草案）第二次提交十三届全国人大常委会审议，拟规定不得通过药品网络销售第三方平台直接销售处方药，引起热烈争论。

网购过程中，个人信息收集和保护等问题同样突出，国家市场监管总局指出，网络交易活动中屡次出现个人信息被违规收集、利用，以及泄露、窃取的事件。

今年6月，国家市场监管总局等多部门印发2019网络市场监管专项行动(网剑行动)方案。方案指出，严肃查处未经同意收集、使用、过度收集或泄露、非法出售、非法向他人提供个人信息行为，依法查处不履行个人信息保护义务、为网络违法犯罪提供支持帮助的网络平台。

在提出网络经营活动中存在的问题后，国家市场监管总局向网络促销平台提出六个方面的要求。

一是网络促销活动参与方要严格遵守相关法律规定，主动履行义务，依法合规经营。

二是平台要严格落实主体审核和信息公示等基本义务，严格审核资质资格。

三是平台要积极落实平台治理义务，履行法定责任。

四是平台要督促促销经营者自觉履行促销活动义务，遵守“七日无理由退货”等法律规定，不得利用格式条款侵害消费者合法权益。

五是平台要公平有序竞争，不得损害竞争对手商业信誉，不得限制、排斥其他经营者开展促销活动。

六是平台要采取必要的技术手段保障平台的正常运行，禁止违背合法、正当、必要的原则，收集、使用消费者个人信息。

会议要求，各地市场监管部门要落实属地监管责任，做好集中促销活动期间的监测监管工作；要充分发挥部门协作机制作用，采取行政告诫、联合座谈约谈等方式，督促网络交易平台落实法定责任；要加强宣传引导，督促网络集中促销组织者、经营者依法合规开展集中促销活动，及时处置重点网络交易舆情，警示违法行为；要加强市场价格监管，及时受理、处理消费者投诉举报。