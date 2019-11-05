官方出手了：国家烟草局将监管网售电子烟

IT之家11月5日消息 据新华社报道，目前各级烟草专卖监管部门已开始对电子烟监管进行专项部署，对通过互联网推广和销售电子烟的行为开展监管。

国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局日前发布通告要求不得通过互联网销售电子烟。据国家烟草专卖局相关负责人表示，目前各地烟草专卖监管部门已按照通告要求督促电商平台和电子烟企业并联合相关执法部门开展对中小学周边的清理整治，对实体店向未成年人售卖电子烟行为进行查处。

该负责人表示：“截至目前，部分电子烟企业已经在自建网站撤销了电子烟产品销售链接，十余家电商平台已下架全部电子烟产品，更多的电子烟生产、销售企业和电商平台已明确表态将严格按照通告要求及时关闭电子烟互联网销售网站、客户端和店铺，下架电子烟产品，撤回通过互联网发布的电子烟广告。”

不过值得注意的是仍有部分电商平台将电子烟作为“双十一”促销产品，消费者依然可以在线上购买电子烟产品；一些社交媒体上仍有大量电子烟相关账号和信息。对此该名负责人也表示重点地区烟草专卖监管部门正在与相关执法部门联合约谈主要电商平台，督促其及时关闭电子烟店铺，下架电子烟产品。后期有关部门还将建立全网动态监测机制，加强网络监测，全面检索互联网电子烟产品相关信息。未来对于电子烟的监管措施只会越来越强，有关部门将继续依法查处违法违规制售电子烟行为。