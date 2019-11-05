大疆推出植保机T20，每小时作业180亩次

11月5日下午，DJI大疆农业2020新品发布会在深圳举行。DJI大疆农业在活动中发布了全新的植保无人飞机T20，播撒系统2.0，以及相关服务保障、培训赋能计划。

T20将每小时作业效率提升至180亩次。价格方面，单机售价为29999元。包含2电1充的基础套装价格为39999元，包含4电1充的全能套装价格为45999元。两个套装均包含关怀计划2.0、RTK服务等。

为了提升作业安全，T20配置了行业首创的全向避障雷达，其采用点云成像，且分辨率较上一代提升一倍，除了可360度感知农田障碍物并自动绕障外，还可实现定高作业。此外，这款雷达运作不受环境光线及尘土影响，配合实时图像监控系统及夜间探照灯，让飞手轻松保障设备的全天候作业安全。

为了保证施药安全，T20在精准喷洒模块同样有众多改进与优化。其采用了8喷头、4水泵、4通道流量计设计，喷洒流量可达6 L/min。各通道流量可自动校准，且保证每路药液输出的精度。

T20标配了行业首创的主动阀门控制系统，能支持更高的动态流量范围，自动排气和更高频点喷，保证药液喷洒毫秒级启停。对喷头布置与风场进行优化后，T20喷洒雾滴的均匀度有超过20%的提升，有效喷幅达到7米。

T20整体结构也进行了优化，强度提升了30%，维修难度降低30%，保证80%的损坏在半小时内可完成快修。T20标配双IMU、双气压计、GNSS+RTK双冗余系统，为复杂的工作环境提供稳定的监控能力。此外，T20的航电板、电调等核心模块的防护级别达到IP67，让植保机在作业完后可直接水洗，方便清洁。