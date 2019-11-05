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波音CEO将放弃2019年终奖

2019-11-5 22:13:53来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间5日消息，波音新任董事长大卫·卡尔霍恩（David Calhoun）周二表示，公司首席执行官丹尼斯·穆伦伯格（Dennis Muilenburg）今年将放弃奖金，因为深陷四面楚歌的波音公司正努力应对两次737 Max坠机事故的负面后果。

卡尔霍恩说道，穆伦伯格不会领取2019年奖金，他试图放弃个人薪资，但公司不打算同意，他将在737 MAX客机复飞之前不会接受股权奖励。

卡尔霍恩补充道，他“没有做错任何事”，穆伦伯格是让737 MAX客机复飞的正确人选。

尽管一架波音737 Max客机于2018年10月在印度尼西亚坠毁，但去年穆伦伯格的奖金高达2000万美元。

今年3月，另一架波音737 Max客机在埃塞俄比亚坠毁。两起坠机事故共导致346人死亡。

上周，议员们对穆伦伯格的薪酬和他在危机期间拒绝下台表示了不满。

10月11日，波音公司董事会剥夺了他的董事长职位，但表示对他作为CEO有“充分的信心”，此举将有助于他更好地解决737 Max的问题。

在今年3月的第二次坠机事故后，监管机构在全球范围内停飞了737 Max机型，迫使波音暂停交付，并大幅削减其最畅销飞机的产量。

波音公司一直在努力让监管机构批准737Max复飞，但到目前为止还没有获得批准。但是，卡尔霍恩表示，日程安排暗示美国联邦航空管理局将于今年内批准737 MAX客机复飞。

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关键词：波音

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