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微软Surface Pro X正式开卖：搭载ARM处理器，999美元起

2019-11-5 22:30:25来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月5日消息 微软全新的Surface Pro X笔记本及其配件现已上架微软美国商店，Surface Pro X是有史以来最薄、最轻的Surface Pro，起价为999美元，并将很快通过其他零售商出售。

Surface Pro X搭载了13英寸PixelSense屏幕，2880 x 1920分辨率，267 PPI. 1400:1对比度，边框极窄，搭载了两个USB-C接口，扩展性更强。微软还为Surface Pro X设计了一款新的手写笔（Microsoft Surface Slim Pen），可以安装在Surface Pro X的键盘中，不需要笔但想要键盘的人可以购买Surface Pro X键盘。

芯片方面，Surface Pro X是微软第一款搭载ARM处理器的Windows 10设备，Surface Pro X搭载了SQ1处理器，与高通联合开发，集成的AI加速器，支持LTE联网。ARM芯片通常是2W功率，微软已将ARM功率提高到7瓦，除此之外，微软和高通也重新设计了GPU，达到2 teraflops算力。性能方面，微软表示“该产品每瓦的性能是Surface Pro 6的3倍。”Surface Pro X还配备了16GB的RAM。

Surface Pro X从今天开始可在微软美国官网买到，基础版本配置8GB RAM和128GB SSD，起价为999美元，16GB RAM和512GB SSD的顶配版本最高售价为1799美元。

点击访问：微软中国官方商城

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关键词：Surface Pro X

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