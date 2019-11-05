集齐了办公三件套，微软全新Office手机应用体验

在电脑端，微软的Office三件套可以说是装机必备了，不过在手机上很多国内用户会选择WPS。原因很简单，WPS Office在一个应用中包含了文档、表格、幻灯片的功能，使用更方便，占用空间更小。而微软Office则要安装三个应用，占用更多的手机空间。

最近，微软也尝试把办公三件套集成到了一个应用上，他们推出一款全新的Office mobile应用，包含Word、Excel、PPT功能。具体体验如何呢？下面极客之选（微信：GeekChoice）就向大家介绍一下。

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支持Word、Excel、PPT全家桶

Office mobile的界面很简洁，专门对移动端进行了重新设计。主页会显示最近打开的文件，在左上角可以切换文件类型，比如Word、Excel、PPT等。打开文件，默认的显示方式是手机视图，浏览起来更方便，点击右下角按钮可以切换为页面视图。

Office mobile可以把Word、Excel、PPT三种格式的文件转化为PDF，并且支持PDF签名。

集成Office Lens，可以拍照扫描文件

接下来说说它的拍照扫描功能。微软把Office Lens的功能集成到了这个应用中，通过手机相机，可以直接将实体文档转换为对应的电子文档，比如Word、Excel。或者将白板上的内容转换为PDF文件，用手机照片制作PPT。

在一些应用中这些功能都是要收费的，而Office mobile全部免费提供，还是很良心的。

支持Windows便笺，快速记录灵感

Windows上独具特色的便笺功能也得以继承，点击底部的+就能快速建立笔记，支持简单的加粗、倾斜等格式调整。对了，上面说的扫描、新建文档，也可以用过+中的文档快速进入，十分方便。

Office mobile还支持与电脑端互传文件，不过可能是由于预览版的缘故，连接并不稳定。

论功能丰富度，现在手机端的Office mobile显然不如WPS Office，不过目前它还只是预览版，未来可能会加入更多的功能。微软在官方页面表示，Office mobile是独立于单个应用的，未来它们可能会并行存在。

Office mobile（预览版）现在支持Android、iOS版本，不过iOS的Test Flight申请名额已满，Android用户可以到APKMirror中下载。

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