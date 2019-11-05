Facebook高管：天秤币不会像社交网络那样迅速传播，需数十年来完善

北京时间11月5日晚间消息，据国外媒体报道，Facebook Calibra数字钱包部门产品副总裁凯文·威尔（Kevin Weil）今日表示，Facebook计划推出的数字加密货币“天秤币”（Libra）不会像社交媒体平台那样迅速传播，它需要数十年的时间来完善。

威尔今日在“Web Summit”技术峰会上称：“它不会像社交网络那样迅速传播，它也不是几年就能完成的工作，而是需要几十年来不断完善，但它值得我们去做。”

自今年6月份首次宣布Libra计划以来，Facebook一直面临着巨大的监管压力。上个月，负责监督该项目的Libra协会（Libra Association）还失去了包括万事达卡（Mastercard）和维萨（Visa）在内的多家初始会员的支持者。

但威尔似乎对其他公司加入Libra协会持乐观态度。他说：“18个月前，Libra还只是一个想法。但今天，我们有21家会员支持。将来，还会有更多的组织参与进来。因此，这一数字将继续增长。”

Libra的价值将与一篮子政府货币和债务挂钩，以维持其稳定的价值，类似于许多所谓的“稳定币”，旨在避免比特币等数字加密货币出现的波动性。Facebook表示，其主要用途将是汇款，消费者可跨境汇款。

威尔称，Libra将解决目前向国外汇款的一些问题。例如，当前汇款的平均费用约占总交易额的7%。