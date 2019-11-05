英特尔与蔚来达成合作，将批量采购特别版车型

北京时间11月5日晚间消息，蔚来与Intel旗下的自动驾驶技术公司Mobileye共同宣布达成战略合作，双方将基于蔚来第二代整车平台打造L4级别自动驾驶车型。

蔚来与Mobileye有着紧密的合作关系，蔚来ES8是全球首款搭载Mobileye EyeQ4芯片的量产车型。此次双方深入合作，针对乘用车市场和智能出行服务领域，将在蔚来第二代平台上打造的L4级别自动驾驶智能电动车型。Mobileye负责提供的Mobileye EyeQ系统芯片以及相关的软件，蔚来负责进行整车级别的自动驾驶系统开发、集成和车型大规模量产。

此外，蔚来将在自动驾驶量产车型基础上，为Mobileye打造专门用于智能出行服务的特别版，Mobileye将批量采购该车型版本，实现其在智能出行服务领域的战略布局。

蔚来创始人、董事长兼首席执行官李斌表示：“我们为自己对创新和尖端技术孜孜不倦的追求而感到自豪，这不仅增强了我们的产品竞争力，也为蔚来的用户创造了愉悦的生活方式。我们对与Mobileye建立的战略合作伙伴关系充满期待，双方将一起提高车辆的安全和驾乘性能，努力实现蔚来打造全球第一家‘用户企业’的愿景。”

Intel资深副总裁兼Mobileye总裁兼首席执行官安农·沙舒亚教授（Amnon Shashua）说：“我们对与蔚来在智能电动汽车上合作的前景和潜力感到兴奋，这对用户和智能出行领域都是非常有利的。我们致力于为中国和其他国家带来更安全的交通安全环境，并期待与蔚来一起在全球范围内推动智能交通服务的变革。”