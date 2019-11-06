流量限速被诉讼，美国运营商AT&T同意6000万美元和解

北京时间11月6日早间消息，美国联邦贸易委员会（FTC）周二称，AT&T将支付6000万美元以了结有关其误导数百万名美国智能手机用户的诉讼。这起诉讼是在2014年发起的，指控AT&T向用户收费提供“无限制的”数据计划，但若用户使用过多流量，就会导致数据传输速度下降。

作为这项和解的一部分内容，AT&T还被禁止就其移动数据的传输速度或传输量做出任何陈述，除非该公司同时披露针对数据的任何实质性限制。

AT&T发布简短声明，承认该公司已与联邦贸易委员会达成和解。该公司在这份电邮声明中表示：“尽管我们已有多年未以联邦贸易委员会描述的方式使用这种网络管理工具，但我们认为这符合消费者的最佳利益。”

此前，AT&T曾在法庭上与联邦贸易委员会展开抗争，称其并无发起这起诉讼的管辖权，但在2018年败诉。联邦贸易委员会在诉讼中声称，当“无限制”数据计划的用户在一个月中使用的数据流量过多（极端情况下，用户使用2G流量就会被视为过多）时，AT&T就会开始降低其数据传输速度。而流媒体视频服务巨头Netflix表示，用户观看其平台上的高清视频需要的流量约为每小时1GB。

联邦贸易委员会下属消费者保护局（Bureau of Consumer Protection）局长安德鲁·史密斯（Andrew Smith）表示，AT&T做出了承诺，却并未兑现。他发表声明称：“虽然看似显而易见，但值得重申的是，如果互联网服务提供商对数据传输速度或传输量作出了承诺，就必须告诉人们可能存在的任何限制。”

上述6000万美元和解金将被存入一个基金，向2011年以前注册使用“无限制”数据计划、但数据传输速度却被降低了的当前用户和前用户退还部分款项。

美国联邦贸易委员会专员罗希特·乔普拉（Rohit Chopra）表示，他将推动大型公司承担失约责任，并发表声明称：“无论公司大小，都会有骗子。”

AT&T发言人吉姆·格里尔（Jim Greer）则表示：“这些指控都从来没有在法庭上得到证实。我们完全做好了自我辩护的准备，但为了消费者的最佳利益而决定和解。”