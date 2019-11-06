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汽车之家第三季度净利润6.437亿元，同比下滑5.5%

2019-11-6 6:44:23来源：TechWeb作者：果青责编：沧海评论：

【TechWeb】11月5日，汽车之家发布截至9月30日2019年第三季度财报，净营收为人民币21.702亿元（约合3.036亿美元），而上年同期为人民币18.884亿元。归属于汽车之家的净利润为人民币6.437亿元（约合9010万美元），而上年同期为人民币6.813亿元，同比下滑5.5%。

汽车之家董事长兼首席执行官陆敏表示：汽车之家在充满挑战的经营环境中取得了稳健的业绩，总收入达到21.7亿元人民币。在第三季度，我们努力为用户带来丰富的内容，并为他们提供更多的价值。

汽车之家首席财务官邹钧补充表示：第三季度，汽车之家保持了稳健的增长，总收入同比增长了14.9%，这要归功于我们坚韧的核心业务和强劲的新举措。鉴于我们的现金状况和产生现金流的能力，董事会批准了年度现金分红政策。基于政策的首次分红金额将在2019年第四季度业绩披露后公布。

第三季度业绩：

净营收人民币21.702亿元（约合3.036亿美元），而上年同期为人民币18.884亿元。

营收成本为人民币2.471亿元（约合3460万美元），而上年同期为人民币2.154亿元。

运营开支为人民币14.261亿元（约合1.995亿美元），而上年同期为人民币10.740亿元。

运营利润为人民币6.405亿元（约合8960万美元），而上年同期为人民币6.982亿元。

所得税开支为人民币1.195亿元（约合1670万美元），而上年同期为人民币1.507亿元。

归属于汽车之家的净利润为人民币6.437亿元（约合9010万美元），而上年同期为人民币6.813亿元。

不按美国通用会计准则（Non-GAAP），调整后的净利润为人民币7.024亿元（约合9830万美元），而上年同期为人民币7.347亿元。

截至2019年9月30日，汽车之家拥有现金、现金等价物和短期投资人民币111.8亿元（约合15.638亿美元）。运营现金流为人民币3.933亿元（约合5500万美元）。

汽车之家预计，2019年第四季度净营收将达到人民币22.550亿元（约合3.155亿美元）至人民币23.300亿元（约合3.260亿美元），同比增长3.1%至6.5%。

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关键词：汽车之家

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