为了让你双11买买买，阿里发布多项黑科技

双11是一次全球商业奇迹，同时也是一次技术奇迹。每一年双11破纪录的交易额背后，也催生、孕育了诸多世界顶尖的技术。今年的双11又会带来怎样的新奇体验呢？

AR试妆

天猫美妆频道率先推出了AR试妆产品，通过标准化的工具拿到彩妆色号、材质等数字信息，通过AI+AR技术让用户看到同样商品在自己脸上不同的效果，让消费者可以逼真体验商品上妆效果。

天猫的AR美妆拥有高效实时的精准人脸识别技术，在人脸晃动和大角度偏转时都有很好的稳定性表现。而在商品妆容绘制方面，引擎可以毫秒级别地画出商品在用户脸上的逼真效果，最多支持唇彩、眼影、睫毛等人脸7个不同部位的上妆效果，真正做到在用户脸上智能高效地还原出上妆效果。

淘宝直播延时2秒以内，智能识别商品

几乎阿里巴巴所有业务板块都集成直播能力。今年在双11预售会场上的直播流量同比增速超过100%，李佳琦和薇娅的在预售首日的表现给也让业界充分认识直播的巨大威力。

目前淘宝直播同时在线已超过200万，高峰期的交易已经对大盘产生较高的脉冲，直播卖货形式已经成为了一种新的极具爆炸力内容消费场景。如何支撑超大大规模的直播实时互动带货，对用户来说观看体验不卡顿，买的开心买得爽，对直播平台来说是很大的挑战。

为了更好的观看体验，淘宝直播自研了全新的音视频实时通信架构，实现了大规模低延时直播，从原先5-7秒的延时降低2秒内，极大的提升用户和主播的互动效率。同时引入AI技术，可以实时识别主播正在讲解的商品，陈列在直播页面中。

最会说话的人工智能：阿里小蜜

阿里小蜜是阿里巴巴达摩院-机器智能实验室-智能服务团队推出的智能对话机器人平台，它以自然语言处理和深度学习为基础，为各行各业的企业/组织打造一体化的智能服务解决方案，为消费者打造7*24的可自然对话交互的智能助理体验。

目前小蜜家族包括「阿里小蜜」、「店小蜜」、「云小蜜」、「热线小蜜」等产品，提供嵌入到不同消息端的类人对话式服务，围绕着智能对话、智能辅助、智能决策、智能管理4大核心体系全面赋能客户服务，服务于阿里生态50多个业务线（淘宝、天猫、1688、ICBU、AliExpress、飞猪、菜鸟、Lazada等）。

阿里小蜜涉及深度语义匹配、主动对话、个性化语聊、机器阅读理解、风格化文本生成、迁移学习、强化学习、主动学习等前沿领域；围绕着商家生态圈和阿里云生态圈赋能商家和企业，赋能百万商家和全球中小企业；从中国开始走向世界，覆盖英语、中文（繁/简）、葡语、西班牙、俄语、印尼语、泰语，马来语、阿拉伯语、法语、越南语等10多种语言赋能AE及Lazada海外业务。

2018年双11当天，阿里小蜜日活跃用户突破5000万，当日1分钟内最高服务量达到8.3万起，承接了淘宝天猫平台98%的在线服务需求，相当于10万名人工客服小二的工作量。店小蜜当日在线咨询对话量达到创纪录的3.5亿次，承接天猫商家客服咨询受理量达到67%，显著提升了消费者咨询服务响应体验。

2019年阿里小蜜推出多项新功能，包括直播小蜜、基于图片的智能问答、多样性文本生成等，以下是简要介绍：

直播小蜜

今年双11期间，淘宝直播已经成为商家标配，服饰、美妆、食品等行业商家纷纷拿起了直播工具。有人戏称：“现在还不开直播的店铺，就跟没有详情页一样。”

进出直播间的剁手党成千上万，问什么的都有，比如：66号商品详情能不能看一下？154号商品有什么优惠没？主播好美就想给你点个赞？……主播一个人根本不可能一一回答这些问题。

于是，阿里小蜜团队近期推出新功能“直播小蜜”，给主播打下手，提供主播问答、商品问答、优惠券问答、吸粉闲聊等等服务。

直播小蜜使用了自然语言理解和KBQA基于知识图谱问答等技术，能够精确解析直播间观众对于商品和主播的多种复杂表达和问法，在直播场中实现多对一沟通沟通的高效快速响应，大比例提高直播间的客户问题的回复率、解决率。

基于图片的智能问答

总有一些剁手党买东西时候不爱看图。五彩斑斓的宝贝促销图，看不明白！一板一眼的产品说明书，没耐心看！有问题不明白怎么办？找客服。

为了服务好这些消费者，店小蜜进化出了新本事：基于图片的智能问答。它能利用图片解析算法理解图片内容，结合用户的问题，理解和识别自动截取可以回答用户的图片作为答案，并高亮图片中的精确答案位置，丰富了用户图文并貌的服务体验，免去了商家配置问题和答案的成本。

店小蜜还能看懂说明书，它能针对PDF等图文并貌的说明书进行理解和识别，根据用户的问题，定位到说明书中的高亮答案。充分利用了海量商品说明书中现成、富文本的资料，丰富用户体验，免去商家配置成本。这极大地缩短了消费者信息获取路径，给了消费者从单一模态（即文字）到图文结合的多模态回复体验，也大大解放了商家的客服负担。

目前，智能图片问答已经覆盖了家电数码、零食果蔬、母婴洗护等多个行业，相比传统的文字回复，能为商家带去更多的成交额。

多样性高可控文本生成技术

阿里小蜜的“人设”越来越丰富，消费者从小蜜智能客服说话的语气中就能感受到。同样一句话，小蜜能够根据对话场景使用不同风格语言给出回复，比如：

书面风格：采用弹性面料的中老年女装，具有很好的保暖性。

口语风格：这件中老年女装是弹性材料的，穿起来很保暖。

修辞风格：这件中老年女装是加绒款式的，比薄款的要暖和。

萝莉风格：小可爱(✿◡‿◡)，这款不仅不会显胖，还会遮肉显瘦哒。

多样性高可控文本生成技术，也是2019年阿里小蜜的新技能。基于Data2Text和Graph2Text两种技术，结合知识图谱，阿里小蜜现在能够生成4种不同风格的话术，目前已应用于店小蜜卖点上，对店小蜜的服务提升作用明显。

一天设计600万张图片的AI设计师“鹿班”

鹿班是由阿里云智能自主研发的一款设计产品。基于图像智能生成技术，鹿班可以改变传统的设计模式，在短时间内完成大量banner图、海报图和会场图的设计，给客户提供无限设计创意。

客户只需任意输入想达成的风格、尺寸，鹿班就能代替人工完成素材分析、抠图、配色等耗时耗力的设计项目，实时生成多套符合要求的设计解决方案。

2018天猫双11期间，已累计为20万企业、商家设计近600万张图片，你打开天猫看到的各种海报和活动商品图片几乎都出自鹿班。据了解，鹿班已经达到了高级设计师的水准，每秒可以提供几十种方案，每秒设计8000张不同的海报。

在双11大促期间，鹿班提供稳定高效的一键抠图，主图批量打标和定时投放等大促必备功能，帮助客户提高图片更新换汰效率。

AlibabaWOOD，视频智能生成

由阿里云智能设计实验室自主研发的一款商品短视频制作类产品。它改变了传统的视频制作方式，基于图像智能识别技术和视频智能生成技术，让用户可以在极短的时间内完成大量的商品营销类短视频的设计和制作，极大提供用户的工作效率。用户只需输入商品详情页链接或者从本地上传一堆图片视频素材，AlibabaWOOD就可代替用户进行图片素材解析解析过滤、商品调性理解和定位、视频素材剪裁准备、视频剧本导演、视频渲染生成等一系列复杂的设计工作；并可依据用户的风格尺寸等简单的个性化要求输入，为用户提供流媒体内容生成视频的解决方案。

顶级AI翻译官：同时翻译64种语言方向

双11之前，阿里巴巴达摩院升级了机器翻译技术，帮助速卖通平台上的中国及全球中小卖家，将产品详情与评论自动翻译成当地语言，还实现了实时AI语言翻译的客户服务与业务咨询，涵盖64种语言方向的高质量机器翻译，让全球超过100万家中小企业沟通无障碍。

阿里达摩院支持的语言包括俄语、西班牙语、土耳其语、法语、阿拉伯语在内，向买卖双方提供的20多种语言，48种语言方向的机器翻译服务，覆盖了欧洲、亚洲、美洲与中东地区绝大多数国家。

同样得益于达摩院的赋能，今年双11期间，东南亚最大在线购物平台Lazada也将推出支持当地六种语言的实时翻译，涵盖买卖双方即时通讯沟通、商品详情、优惠券等商家自营工具。

把服务器“泡在水里”的真·黑科技

在降低数据中心能耗这方面，阿里巴巴一直走在全球前列。2016年，阿里云就推出了全球首台“凉得快”服务器，为了给数据中心降温，工程师直接把服务器“泡在水里”——这是一种极其高效的散热方式：浸没式液冷。服务器被浸泡在一种特殊的绝缘冷却液里，运算产生热量可被冷却液直接吸收进入外循环冷却，全程用于散热的能耗几乎为零，整体节能可达70%以上。

目前，阿里巴巴已在国内建设了很多座新一代绿色数据中心，不仅有液冷技术，还有深层湖水制冷、低温空气制冷等高效的散热方式，将数据中心的能耗降低到极限。

在2019双11前夕，阿里巴巴宣布完成了一个壮举：基于自主研发的液冷、深层水冷等技术，阿里巴巴工程师们将数据中心的节能效果逼近极限，将每万笔电商交易的耗电量控制在2度电以内，这意味着仅双11一天，就能为社会节省超过20万度电。

新启用两大绿色数据中心支持双11

今年，阿里巴巴将启用南通、深圳、张北等三地绿色数据中心备战双11，其中深圳河源、和南通是首次投入使用。

除了在张北大规模部署的液冷服务器外，人工智能技术也被应用到数据中心里，算法模型可根据外部温度优化服务器负载，实现智能化电力和热能管控。这些技术都全面支撑双11的电商交易、支付、物流等环节，让双11更节能、环保。未来这些节能技术会更大规模的覆用，在更大范围内推广。