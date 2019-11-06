Qorvo半导体新型电源应用控制器发布，将BOM成本缩减30%

移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与RF解决方案供应商Qorvo今日宣布，推出市场上性能最强大的新型电源应用控制器（PAC）系列PAC5xxx。该系列的单芯片SOC控制器可实现高效率、高性能和较长的电池寿命，适用于无刷直流（BLDC）电机供电工具。

开辟“新”应用场景

Qorvo可编程电源管理业务部门总经理Larry Blackledge表示：“Qorvo率先推出在一块芯片上集成高性能FLASH MCU的集成式可控制、可编程的智能栅极驱动器解决方案。通过PAC5527，OEM能够设计高度可靠的高性能工具，且占用空间极小。”

据Qrovo亚太区销售部VP黄声扬介绍，PAC5xxx产品组合可以提供市场上基于微控制器、最灵活的电机控制器和驱动器，适用于电动工具、园林工具、家用电器、工业自动化、无人机和遥控车辆及其他应用。

PAC5xxx产品组合的价值在于“进一步”的结合，这也为其开辟“新”的应用场景。

作为Qrovo完整系列的电池供电和交流点击控制及驱动解决方案的一部分，PAC5xxx平台与Qrovo的低功耗、无线蓝牙 Low Energy解决方案一起使用时，还支持物联网互联设备。随着5G时代的到来，未来该产品方案有望为Qrovo带来更多收益。

实际上，据Larry Blackledge透露，公司目前已经在多领域处于市场领先地位。“在运动相机领域基本占据半壁市场；在固态硬盘市场，公司的市场份额在20-25%左右，未来随着固态硬盘产业红利的释放，公司份额也会持续增长；在白色家电领域，公司与全球最大的白电企业合作，出货量也遥遥领先；园林电机方面更是保持高占有率，并持续成长。”

BOM缩减达30%

“Qorvo的新型PAC5527电源应用控制器（PAC）在单芯片SOC中集成了多个模块，其中包括基于FLASH的高性能150MHz Arm Cortex-M4F，内置128kB FLASH；电源管理模块；可编程电流高端和低端栅极驱动器；信号调理模块。”Larry Blackledge强调，“相比竞争对手解决方案，此组合可显著节省PCB空间并将BOM缩减达30%。”

通过其高性能MCU，设计人员能够增添其他增值功能，如安全标准、诊断和自检功能，从而增强整个系统的可靠性。消费者也将从更轻、更紧凑、更可靠且具有较长电池寿命的电子设备中受益。

BLDC电机具有免维护、使用寿命长、功率效率高和低噪运行的特点，因而得到广泛应用。Qorvo可编程电机控制高级销售经理张鲲表示，“除了电动和园艺工具之外，下一代系统将从有刷直流电机转向无刷直流电机，其中包括白色家电、HVAC系统、汽车、航空航天、国防和医疗设备。”

Larry Blackledge透露，PAC5527现在开始供货，具体规格如下：

Qorvo的可编程电源管理业务部门面向主要增长市场提供电源管理和智能电机驱动的专业技术产品。其模拟和混合信号SoC组合提供可扩展的核心平台，适用于工业、商业和消费电子应用的充电、驱动和嵌入式数字控制系统。

Qorvo提供电源应用控制器（PAC）和DC-DC电源管理产品，能够极大地改善系统可靠性，同时缩减解决方案尺寸、降低成本和缩短系统开发时间。