虚拟试衣间来了！融资环境不利，中国初创企业竞相将新技术商业化

11月5日消息，据日本媒体报道，今年1月至9月，中国初创企业的融资额较上年同期下降了46%，这一令人担忧的趋势正促使年轻的企业纷纷寻找更快的盈利途径，以维持生存。

▲在接受了店内摄像头和传感器的尺码测量以后，顾客就可以使用数字试穿服务。

根据数据，中国创业公司融资总额大幅下降46%，至约360亿美元。此前，也有科技媒体报道称，今年1月至6月中旬，中国初创公司的融资额同比下降了30%。

近五年里，中国的初创企业蓬勃发展，新注册的公司约有3000万家。但随着融资的枯竭，一场生死存亡之战似乎即将来临，这促使那些曾经专注于长期规划和吸引投资的公司转而加快将它们的产品服务推向商业舞台。

在上海某购物中心，一家中国快奢时尚零售商提供了虚拟试衣间服务。顾客穿上定制的紧身衣，并由摄像头和传感器测量尺码以后，就可以利用基于智能手机的数字试穿服务。

系统存储好尺码数据以后，顾客只需扫描商品的二维码，就可以直接查看他们身上那些衣服以后的模样。如果他们扫描一件夹克，程序会建议搭配一条裙子或其他相配的衣服。这项服务因能够为顾客和员工节省时间和精力而备受赞誉。

“这项服务不仅给顾客留下了深刻的印象，还通过减少试穿提高了运营效率。”该服务背后的技术开发商的总经理陈潇（Chen Xiao音译）说。陈潇补充说，与其他的商店相比，该快奢时尚零售商的销售坪效要高出20%到30%。

该开发商成立于2018年5月，目前已经开始计划为客户提供带有数字标签的服装和无人值机的结账服务。陈潇表示，公司已经与该快奢时尚品牌的特许经销商达成了基本协议，将开设约20家门店，目前正在选址当中。此外，该公司正就向其他服装公司提供技术和服务进行洽谈，加紧投入商业运营。

一家成立于2017年7月的上海科技公司也在迅速将图像识别技术引入到它的便利店。在上海虹桥机场的一个店面，购物者进入时只需在手机上出示二维码。店内安装在天花板上的摄像头会监控他们走到什么地方，从哪些货架上挑选商品，当他们带着购买的商品离开时，账单会自动通过微信支付结清。

该公司的高级副总裁Rosie Zhang说，支付过程中的错误发生率为0.1%。他补充道，公司正在研发一种技术来检测在其门店内行为可疑的人。

过去，一些中国初创企业会起草一些有时令人生疑的商业计划，然后专注于吸引投资，还有一些公司则着眼于退出战略。但如今，随着中国的融资更难，就像上述的两家科技公司，剩余资金只能再支撑一两年的公司，也正紧锣密鼓地寻求变现，创造收入。

在融资环境不利的背景下，不管自身实际上具备什么样的实力，那些没有迅速展示技术成果的、鲜为人知的初创公司将别无选择，只能放弃市场融资。

日本瑞穗银行中国分公司负责创新企业业务的Mitsuhiko Hatano表示，初创企业“已经开始认识到增加收入的重要性，并正在努力修正它们的商业模式”。