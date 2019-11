微软Visual Studio 2019 16.4 Preview 3 发布：代码导航等改进

Speedy code navigation:16.3 中在搜索栏中引入了所有语言的文件搜索和 C# 和 VB 的语义代码搜索。在 16.4 中,重写了 Find In files 工具窗口,以解决 IDE 中搜索控件的建议和反馈,提高了性能,解决导致挂起的问题。

IntelliSense without Using directives:在 16.4 中,IntelliSense 显示项目中引用的任何程序集的成员和类型,并自动添加 Using 指令,以保持代码整洁。