微软Visual Studio 2019 16.4 Preview 3 发布：代码导航等改进

微软在 Ignite 2019 会议上宣布了一系列新的预览版本，其中包括 Visual Studio 2019 version 16.4 Preview 3，它主要包括更快的 code navigation、IntelliSense 及其改进等功能。以下是一些新特性：

Speedy code navigation：16.3 中在搜索栏中引入了所有语言的文件搜索和 C# 和 VB 的语义代码搜索。在 16.4 中，重写了 Find In files 工具窗口，以解决 IDE 中搜索控件的建议和反馈，提高了性能，解决导致挂起的问题。

IntelliSense without Using directives：在 16.4 中，IntelliSense 显示项目中引用的任何程序集的成员和类型，并自动添加 Using 指令，以保持代码整洁。

Automatically re-train and acquire IntelliCode team models：通过新的 Azure DevOps task 和模型的自动获取，可以设置 pipeline 来处理团队模型更新，并自动与在同一存储库中工作的其他人共享该模型。

XAML code editor pop up, merge resource dictionaries and more：在这个版本中，桌面开发人员需要构建 WPF 或 UWP 应用程序。其中一个特性是能够使用 XAML 选项卡旁边的新的“pop up”按钮分别打开 XAML 代码编辑器窗口和 XAML 设计器。