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事故频发：Uber自动驾驶汽车撞死行人前已发生37起车祸

2019-11-6 7:47:11来源：网易科技作者：小小责编：懒猫评论：

11月6日消息，据外媒报道，美国国家运输安全委员会(NTSB)在当地时间周二表示，早在2018年3月撞死行人之前，Uber的自动驾驶测试车辆已经发生过37起车祸。

NTSB表示，从2016年9月至2018年3月的18个月间，Uber汽车在自动驾驶模式下发生了37起撞车事故，其中33起是其他汽车撞击其测试车。

在一次事故中，测试车辆撞上了自行车道护栏。在另一起事件中，操作员采取了控制措施，以避免测试车与快速接近的车辆追尾。但操作员放弃控制后，测试车又撞上了一辆停着的汽车。

NTSB将于11月19日就伊莱恩·赫兹伯格(Elaine Herzberg)死亡事件举行听证会。Uber发言人表示，该公司对导致赫兹伯格死亡的车祸感到遗憾，并指出其已经“采取了关键的程序改进，以优先考虑安全问题”。

Uber还称：“我们非常重视NTSB对车祸事故的彻底调查，并期待着评估他们的建议。”

这起车祸是第一起自动驾驶汽车致人死亡的事故，引发了人们对新兴自动驾驶汽车行业的重大安全担忧，该行业正在努力将自动驾驶汽车投入商业用途。

事故发生后，Uber暂停了所有测试，直到去年12月才恢复宾夕法尼亚州的测试，升级了软件，并实施了新的重大限制和保障措施。

今年3月，亚利桑那州检察官表示，Uber在这起自动驾驶车祸事件中不承担刑事责任。今年7月，坦佩的警方关闭了一条街道进行照明测试，警方当时正在调查Uber安全司机是否应该承担刑事责任。这名司机当时在监督汽车，需要在紧急情况下做出反应。

警方表示，这起车祸是“完全可以避免的”，事故发生时安全司机正在观看电视节目。

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关键词：Uber自动驾驶

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