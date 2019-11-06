消息：特斯拉与宁德时代达成初步电池供应协议

新浪科技讯北京时间11月6日早间消息，据外媒报道，知情人士透露，特斯拉公司已经与宁德时代达成一项初步协议，后者最早从明年开始就将成为中国制造的特斯拉电动汽车的电池供应商。两家公司正在就扩大全球合作关系进行谈判。

知情人士说，经过几个月的谈判，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）于8月底前往上海，并与宁德时代董事长曾毓群会晤了约40分钟，两家公司随后达成了一项不具约束力的交易。知情人士说，尽管最终协议有望在2020年中期签署，但并不能保证会达成。

这些电池将用于上海附近的特斯拉工厂生产的Model 3汽车，该工厂将于今年开始运营。知情人士说，两家公司仍需确定细节信息，例如特斯拉将购买多少电池。此外，针对潜在的全球供应合同的沟通正在单独进行中。其中一位知情人士说，特斯拉将同时使用中国松下和LG化学有限公司的电池。

确保足够的本土电池供应（这是电动汽车最昂贵的组件），对于马斯克在中国这个全球最大的汽车市场进行扩张至关重要。中国的供应量将使总部位于加州帕洛阿尔托的特斯拉减少对进口的依赖。而由于中国已经将建立世界领先的电动汽车生态系统列为重点发展目标，因此此举也符合中方利益。

特斯拉的代表未对此置评。LG化学和宁德时代拒绝回应，松下并未立即置评。

对于宁德时代来说，最终协议将增强其作为世界新兴电池商的形象。该公司位于福建省南部，已经为蔚来等全球电动汽车初创公司以及大众和戴姆勒等老牌汽车巨头的供应商

特斯拉过去的9个月一直在上海加紧建造工厂，这是其在美国以外的第一座工厂，其大规模生产计划于年底开始。该公司还在建设最终用于生产电池的设施，但与此同时，它已同意从LG化学处购买电池。知情人士在8月表示，这家韩国电池制造商无法成为特斯拉的独家电池供应商。

如果特斯拉同意签署全球协议，宁德时代将成为继松下之后第二家与之签署此类协议的电池合作伙伴。

电池构成了电动汽车成本的主要部分，这意味着与顶级汽车制造商的长期供应协议规模很容易达到数十亿美元。中国制造的特斯拉Model 3的起价约为5万美元，比蔚来等最畅销的ES6车型价格更低。