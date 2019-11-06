美股涨跌不一，Apple TV+拉升苹果股价

凤凰网科技讯北京时间11月6日消息，虽然国际贸易局势在向着市场预期的方向发展，但受美国政府可能再次停摆的影响，今天美股涨跌不一，道指、纳指再创新高。截至收盘，道指涨30.52点，涨幅为0.11%，报收27492.63点；标普500指数跌3.65点，跌幅为0.12%，报收3074.62点；纳指涨1.48点，涨幅为0.02%，报收8434.68点。

▲图：与英特尔达成自动驾驶技术战略合作协议，蔚来股价大涨近37%

美国主要科技巨头绝大多数下跌，脸书跌0.21%，亚马逊跌0.16%，苹果跌0.14%，NetFlix跌1.65%，Alphabet涨0.05%，微软跌0.06%。

中国主要科技股绝大多数下跌，网易跌4.45%，爱奇艺跌1.11%，拼多多涨2.35%，微博跌0.4%，腾讯音乐跌4.18%，阿里巴巴涨1.29%，京东跌0.42%，趣头条跌2.31%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：蔚来（涨36.84%），如涵控股（涨17.49%），1药网（涨11.73%），小赢科技（涨8.06%），信而富（涨6.28%），途牛（涨3.63%），58同城（涨3.34%），网易有道（涨3.13%），无忧英语（涨3.09%），金融界（涨2.76%），兰亭集势（涨2.53%），乐居（涨2.26%），欢聚时代（涨1.99%），百世（涨1.96%），搜狗（涨1.93%），优信（涨1.88%），搜房网（涨1.83%），简普科技（涨1.79%），人人公司（涨1.38%），好未来（涨0.6%），云米（涨0.58%），UT斯达康（涨0.5%），寺库（涨0.34%），新东方（涨0.18%），小牛电动（涨0.11%），中芯国际（涨0.08%）。

与上一交易日持平的公司包括：拍拍贷、流利说。

下跌的公司包括：搜狐（跌0.09%），畅游（跌0.1%），达内科技（跌0.11%），乐信（跌0.25%），易车网（跌0.26%），华米（跌0.32%），斗鱼（跌0.36%），唯品会（跌0.51%），瑞幸咖啡（跌0.68%），凤凰新媒体（跌1.1%），中通（跌1.16%），宜人贷（跌1.22%），陌陌（跌1.55%），500彩票网（跌1.78%），虎牙（跌1.97%），新浪（跌2.03%），哔哩哔哩（跌2.15%），前程无忧（跌2.84%），猎豹移动（跌2.93%），世纪互联（跌3.31%），趣店（跌3.51%），聚美优品（跌4.19%），触宝（跌4.33%），宝尊电商（跌4.76%），迅雷（跌4.87%），品钛（跌8.5%），正保教育（跌10.68%），汽车之家（跌13.49%）。

星期二宣布与英特尔旗下自动驾驶技术子公司Mobileye达成战略合作协议后，蔚来股价自今年9月份以来首次突破2美元大关。今天常规交易中，蔚来股价上涨0.63美元，涨幅为36.84%，报收于2.34美元。盘中蔚来股价一度摸高2.38美元。蔚来宣称，它已经与Mobileye达成有关先进驾驶辅助系统和自动驾驶技术的战略合作协议，为中国和其他主要市场开发自动驾驶汽车。作为协议的一部分，蔚来将利用Mobileye的4级自动驾驶工具包，设计和生产一款无人驾驶系统。蔚来称，“我们的无人驾驶系统将是首款同类产品，面向消费类自动驾驶汽车，符合汽车行业标准，具有成本低、适合量产的特点。”蔚来还表示，它将为Mobileye大规模生产这一系统，并将相关技术整合在其电动汽车产品以及Mobileye的网约车服务中。英特尔高级副总裁、Mobileye CEO阿蒙·沙书亚（Amnon Shashua）在一份声明中说，“我们对与蔚来在自动驾驶电动汽车领域合作的前景感到激动。”据蔚来称，新车型将首先在中国市场销售，然后登陆其他市场。受多种因素影响，今年早些时候蔚来汽车销量遭遇下滑。但是，通过更重视产品和服务，最近蔚来汽车销量有所回升。继9月份销量回升后，星期一公布的10月份汽车销量数据，拉动蔚来股价上涨4.8%。

▲图：第四季度营收预期略低于华尔街，汽车之家股价大跌逾13%

星期二美股开盘前，汽车之家公布了业绩有喜有忧的第三季度财报和谨慎的第四季度业绩预期。汽车之家第三季度调整后每股收益为82美分，营收为3.0362亿美元。华尔街对汽车之家调整后每股收益预期为82美分，对营收预期为3.058亿美元。汽车之家营收比上年同期增长15%。汽车之家预期第四季度营收介于3.155亿和3.26亿美元之间，中位值略低于华尔街的预期。今天常规交易中，汽车之家股价下跌12.08美元，跌幅为13.49%，报收于77.5美元。盘中汽车之家一度探底76.97美元。汽车之家称，第三季度末移动日活跃用户为3880万，比上年同期增长38%。汽车之家首席财务官邹钧表示，“强劲的资产负债表和充裕的现金储备，使得我们能够继续投资于战略领域，推动公司业务长期增长。”

美国/国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：Adobe（涨4.25%），博通（涨2.96%），惠普公司（涨2.22%），iRobot（涨2.14%），赛门铁克（涨1.85%）,戴尔科技（涨1.1%），Zynga（涨0.72%），恩智浦（涨0.66%），思科（涨0.59%），高通（涨0.43%），甲骨文（涨0.4%），Salesforce（涨0.35%），Fibit（涨0.28%），eBay（涨0.2%），IBM（涨0.16%），艺电（涨0.11%）。

与上一交易日持平的公司包括：GoPro、Groupon。

下跌的公司包括：特斯拉（跌0.08%），英特尔（跌0.1%），VMware（跌0.18%），索尼（跌0.21%），动视暴雪（跌0.31%），AMD（跌0.39%），英伟达（跌0.42%），Pinterest（跌0.53%），SAP（跌0.68%），Twitter（跌0.8%），黑莓（跌1.43%），爱立信（跌1.45%），西部数据（跌1.49%），PayPal（跌1.77%），美光科技（跌1.84%），诺基亚（跌1.94%），摩托罗拉系统（跌2.18%），Spotify（跌2.45%），Box（跌2.49%），Yelp（跌3.15%），速汇金（跌3.24%），Snap（跌3.39%），Lyft（跌3.41%），LendingClub（跌3.79%），Slack（跌5.42%），Uber（跌9.85%）。

▲图：早期投资者股票明天解禁，打压Uber股价创下新低

投资者担心，Uber部分股票将于星期三解禁，届时将会有大量投资者抛售。继乏善可陈的第三季度财报后，这一担心星期二打压Uber股价创下有史以来新低。今天常规交易中，Uber股价下跌3.06美元，跌幅为9.85%，报收于28.02美元。Uber股票解禁显得有些来得不是时候，星期一，Uber刚刚公布了巨亏逾11亿美元的第三季度财报。Uber外卖业务和订单量增长均不及投资者预期，给公司2021年扭亏为盈的承诺蒙上一层阴影。对于Uber解禁的股票数量，业界看法不一。加拿大皇家银行资本市场分析师马克·马汉尼（Mark Mahaney）估计约为17亿股；Wedbush Securities分析师丹尼尔·艾维斯（Daniel Ives）估计约为7.63亿股。彭博社的数据显示，截至9月30日，Uber流通股约为17亿股。Renaissance Capital估计将有约15亿股Uber股票解禁，仅次于阿里巴巴当时的16亿股。有分析师称，市场可能需要约100天消化解禁的约10亿股Uber股票。

▲图：虽然不够火，Apple TV+仍然可以拉升苹果股价

早期数据显示，Apple TV+服务及其部分节目的评价并不特别好。当然，真正重要的是苹果能否为这一新服务吸引大量用户，新服务是否会对苹果财务业绩产生重大积极影响。德意志银行分析师杰里尔·昂格（Jereiel Ong）发表投资报告称，“尽管早期评测至多只能说是不温不火”，但他对Apple TV+持乐观态度。昂格说，鉴于苹果向新设备用户免费赠送服务，目前Apple TV+不会对苹果财务业绩产生重大影响。从长期来看，它会对苹果及其在流媒体视频服务领域的竞争对手产生很大影响。他指出，投资者曾不看好Apple Watch和AirPod，认为它们不会对公司业绩产生什么影响。但未来两年，Apple Watch和AirPods在苹果营收中的占比可能介于10%至13%之间。