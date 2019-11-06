Facebook扩大加密功能适用范围，监管机构：或为犯罪提供帮助

北京时间11月6日早间消息，Facebook将在周三披露其Messenger平台上加密技术的扩展测试情况，并继续推进一项富有争议的计划，以提高安全性。但监管机构和政府官员却警告称，此举将为犯罪分子提供帮助。

Facebook高管表示，他们还将详细介绍安全措施，包括为接收到不受欢迎内容的用户提供强化咨询。

此举将由该公司高管在里斯本技术会议上进行更全面地描述。此前，美国、英国和澳大利亚的高级执法官员抱怨说，Facebook打算在其所有平台上加密消息的做法将使他们无法侦查儿童性掠夺者和色情内容制作者。

Facebook消息业务隐私负责人杰伊·沙利文（Jay Sullivan）和其他高管表示，该公司在民权组织和许多技术专家的支持下，将继续努力实现这一转变，同时将更加仔细地审查其收集的数据。

沙利文计划提醒人们注意Messenger上已经存在的一个鲜为人知的端到端加密选项，他希望通过增加使用量为该公司提供更多数据来制定其他安全措施，然后再将私人聊天设为默认设置。

“这对我们来说是一个很好的试验场，”沙利文说。“这是总体方向的一部分。”

在星期三的演讲的大约同一时间，该公司将在页面上为用户提供更多有关秘密对话如何运作的信息。该功能自2016年以来一直可用，但用户不容易发现，而且需要额外的点击才能激活。

该公司还考虑禁用未关联到常规Facebook个人资料的Messenger帐户。高管们表示，绝大多数Messenger帐户都与Facebook个人资料关联，但是更多的独立帐户用于犯罪和不受欢迎的通信。

强制关联Facebook会弱化这些Messenger用户的隐私保护力度，但会为该公司提供更多信息，以便用于警告或阻止有问题的帐户或向警方举报可疑罪行。

该公司规划的安全性加强措施包括向用户发送提醒以报告不受欢迎的联系人，并邀请不受欢迎内容的接收者向Facebook发送聊天的纯文本内容，通过这种方式来禁止发件人发出消息，甚至可能将其上报给警方。

当用户收到的消息来自与之没有共同好友的人，或者经常遭到他人拒绝的人时，Facebook可能也会发出提示。

Facebook此前曾表示，随着该公司逐步采取更多加密措施，他们希望降低用户报告不当行为的难度，但目前提供的细节很少。