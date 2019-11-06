人人App悄然回归，“情怀”难支撑其在社交江湖突围

日前，沉寂许久的人人网终于低调回归，在App store上线了“人人”1.0.1版本。回归后的人人页面仍为蓝白配色，实名制注册，保留了主页面功能分区和用户历史数据，将陆续开放学习工具、小游戏、树洞、表白墙等功能。

悄然上线的人人，迅速在App store排行中飙升至第8位，引来众多网友回忆青春及校园时光。可是，情怀终究只是情怀，回归后的人人在App store中评分从5.0一路跌至3.0。“新瓶装旧酒，太没意思了，我下载看了原来照片，找了找老同学就卸载了。”有网友对记者表示。

在人人退出历史舞台的这几年，国内的社交江湖早已发生了巨变，移动社交市场格局相对稳定，头部平台优势明显，重回社交赛道的人人究竟能跑多远值得关注。对此，业内人士表示，时代早已发生巨变，单一的社交模式已经无法满足用户需求，主打“校园社交”的人人想要生存下来并不容易。于老用户而言，重新激活不太可能；对于新用户来说，当前社交领域可选择余地太多，人人想要突围并不容易。

回归的人人：保留用户历史记录，将取消直播功能

2005年，校园社交平台“校内网“出现，限制具有特定学校IP地址或者学校电子邮箱的用户注册，一经推出迅速风靡中国各大校园，吸引了大量用户实名注册使用。2009年，“校内网”更名为“人人网”，跨出校园范畴，提供发布日志、保存相册、音乐视频等站内外资源分享功能，面向社会各界人士展开。

该举措本是为了防止用户流失，扩展用户市场，却引来众多原用户的不满。“本来都是校园熟人社交，大家在自己的圈子里玩，突然开放注册了，慢慢和原来的味道不一样了，于是大家陆续走了。”第一批注册用户王思淼回忆离开原因时说道。

2011年，人人网在纽交所上市，开盘价为19.5美元，相比发行价上涨39.28%，仅次于腾讯百 度，一度成为中国互联网市值第三名的公司。2018年11月，人人辉煌不再，宣布以2000万美元代价出售人人社交网络的全部资产，人人网App也随之下架。

如今，校园实名社交App“人人”回来了，页面仍为熟悉的蓝白配色，采用实名制注册，保留了主页面功能分区和用户历史数据。“这应该是所有注册用户最希望倒闭的网站，太多学生时代的黑历史了。”有用户笑着调侃，被顶了上最赞。

打开人人App，下方有新鲜事、聊天、发布新鲜事等旧板块，并在搜索一栏新增了“学习应用”板块，包含PPT、电子书、论文、兴趣学习四个功能分区，这些服务不由人人官方提供，而是将页面自动跳转到相关分区网页，但此功能仍不完善，有网友反映网页与手机不匹配，“会出现打不开页面，或者比例不对的问题。”

被众网友吐槽的网页版“直播功能”也将在正式版中关闭，人人在App Store的产品介绍中表示，未来将陆续开放包括小游戏、树洞和表白墙在内的多个功能。

除此之外，人人App测试版功能与几年前的App版本无明显差异，人人在微博回应，“只是测试一下，与想要的版本相距甚远，安卓版本也马上测试，欢迎大家提出意见。”

移动社交市场格局相对稳定，“情怀”难以支撑人人突围

此次回归，人人主打怀旧与情怀。人人开屏文字显示，“人人App重新出发，从此社交不再单调，让熟悉的人不再陌生，搭建你我之间灵魂的桥梁。”，而其在App store中的官方介绍指出，“如今王者归来，专注每个人的校园生活、学习、娱乐，打造专属每个人的校园青春记忆。”这都透露出想其凭借原用户基础来维持流量的意图。

不少业内人士对人人回归主打的”情怀“并不看好。人民大学智能社会研究中心研究员王鹏指出，时过境迁，当今时代发生了巨大的变化，包括发展的环境，整个社会市场的习惯都已改变。社交的核心在于有没有人跟你呼应，能不能形成一个基于现实情况的虚拟社区，也在于你周围的人有没有在用，有没有人在上面互动。

王鹏认为，对于老用户来说，基本上想激活不太可能；对于新用户来说，其实它的成本很高，当年我们这批人用人人是因为没有太多可选择的余地。

近两年，社交江湖并不平静，在腾讯、新浪等社交巨擘之后，今日头条等互联网巨头也加入到社交大战中，诞生了一批又一批的社交新品。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，截至2018年12月，微信月活用户达到10.2亿;QQ月活用户达到6.5亿，月活用户在中国手机App中位居前两位，当前移动社交市场格局相对稳定，头部平台优势明显，短期内难以出现搅动格局的产品。

从历史属性来看，人人偏向于社交社区中的“校园社交”，艾媒咨询分析师认为，对于社交社区类产品，其往纯社交产品的突破难度较高，未来几年内难以对其他类型产品形成强冲击。

毋庸置疑，如今属于人人的SNS时代已经过去，其想要重回社交赛道并不容易。主打校园社交的人人面临的是青黄不接的尴尬：原有用户群体早已毕业，离开校园并步入社会；而年轻一批的学生们已转移社交阵地，各种新型社交产品占据了他们的空间。

作家张兴军表示，人人目前需要关注的是，用户下载人人是以去查看已逝去青春和历史的老用户为主，还是以因好奇而下载的新用户居多。社交产品的迭代本身，事实上也在孵化着新的产品，微信、抖音这样的龙头产品，时刻在跟随着用户的使用习惯而变。像人人这样的“古董”级产品，最多只是昙花一现。