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微软Visual Studio 2019 for Mac 8.4 Preview 2 发布：改进支持.NET Core

2019-11-6 8:02:24来源：开源中国作者：afterer责编：骑士评论：

微软已经发布了 Visual Studio 2019 for Mac version 8.4 Preview 2，获取方式：

Updates in this preview：此版本的重点是改进可访问性以及 .NET Core 和 ASP .NET Core。 

Accessibility Enhancements

以前，Visual Studio for Mac 有一些内置的可访问性特性，可以兼容 VoiceOver 和其他辅助技术。Preview 2 版本增加了 IDE 的可访问内容，使用辅助技术的用户可以发现整个 IDE 的总体改进，包括焦点顺序、对比度、减少键盘陷阱、更精确的 VoiceOver 导航和读取等等，还为重写了调试器的 UI，使其可以使用 VoiceOver 进行访问。

.NET Core 3.1 Preview support

在这个版本中，增加了对 .NET Core 3.1 SDK Preview 2 的最新预览的支持。当安装 IDE 的预览版本时，.NET Core SDK 的版本也将自动安装。该版本完全支持 .NET Core 3.1 Preview2 项目的操作，包括：创建新项目、编辑、构建、调试和其他功能。

ASP.NET Core Blazor Server Support

在这个版本中，添加了对开发和发布 ASP .NET Core BLazor Server 应用程序的支持。BLazor 是一个使用 .NET 构建交互式客户端 Web UI 的框架，以下是使用 BLazor 的一些优点：

  • 用 C# 而不是 JavaScript 编写代码

  • 跨服务器和客户端共享应用程序逻辑

  • 得益于 .NET 的性能、可靠性和安全性

  • 在 PC、Linux 和 MacOS 上使用 Visual Studio 2019 保持高效

  • 在通用语言、框架和工具的基础上构建，这些语言、框架和工具是稳定的、功能丰富的和易于使用的

在 Visual Studio 2019 for Mac 8.4 Preview 2 中，你可以创建新的 Blazor Server 项目，并获得标准支持，例如构建、运行和调试 Blazor 项目。如下，Blazor Server App 项目模板现在可以在 New Project 对话框中使用。 

此版本添加对编辑 .razor 文件的支持，这些是在创建 Blazor 应用程序时将使用的文件。此版本的编辑器支持 .razor 文件的高亮着色、IntelliSense 和自动补全。Windows 版本和 Mac 版本的 IDE 使用相同的 .razor 文件编辑器。

Updates to the editing experience

除了添加 BLazor 支持之外，此版本在代码修复或分析建议中可能发生的任何代码更改显示预览框。

Pack support for .NET Core library projects

在此版本中，在 .NET 核心库项目创建 NuGet 包是更加容易的。右键单击项目，然后按照下面的示例选择 Pack 菜单选项（如下），之后就可在 Output 文件夹中找到 NuGet 包(.nupkg 文件)：

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关键词：Visual Studio 2019Mac

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