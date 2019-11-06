苹果需求改变，其外部广告代理公司裁员50人

新浪科技讯北京时间11月6日早间消息，据外媒报道，有消息人士透露，苹果的外部广告代理机构进行了一轮裁员，裁员幅度为50人。该机构表示，此举是为了根据其唯一的客户的需求而进行的调整。

本周一，这家名叫媒体艺术实验室（Media Arts Lab）的机构针对其多个部门进行了裁员，其中裁员幅度最大的，是帮助苹果针对最新产品制定广告创意的战略部门。

媒体艺术实验室发言人在一份邮件声明中表示：“昨天是艰难的一天，我们不得不与一些非常具有天赋的同事告别。我们与苹果的关系从未如此牢固，但是我们的客户的需求不断改变，我们必须对此进行调整，并且调整团队的构成。“

今年早些时候，杰夫·爱德华（Geoff Edwards）开始在媒体艺术实验室负责苹果服务的营销工作，他也是本次被裁员工中的一员。他曾帮助苹果在今年11月1日发布了Apple TV+视频流媒体服务。

苹果营销传播副总裁托尔·迈伦（Tor Myhren）说到：“与以往一样，苹果对媒体艺术实验室作为我们唯一广告代理的信心依然强大。随着我们改变营销策略，我们也已经告知媒体艺术实验室也要这样做。”

媒体艺术实验室的工作地点位于洛杉矶，苹果公司是其唯一的苦户，该机构隶属于全球广告巨头TBWA\Chiat\Day。这家广告公司已经为苹果服务了几十年的时间，包括超级碗期间播放的著名的“1984”Mac广告。它还负责“Get a Mac”等广告，该广告将苹果电脑与PC进行比较，以及“在iPhone上拍摄”的广告牌和电视广告。最近，该公司为最新的iPhone和Apple TV+等服务制作了广告。

媒体艺术实验室与苹果公司合作密切，为后者的产品制定消息传递、广告和宣传策略。包括营销总监菲尔·席勒(Phil Schiller)和联合创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)在内的苹果高管，每周都会在洛杉矶和苹果位于加州库比蒂诺的总部与该机构会面。

据媒体报道，几年前，在三星电子的智能手机赶上、并超越了iPhone成为全球智能手机销量领导者之后，苹果曾考虑终止与媒体艺术实验室的合作。

与乔布斯合作密切并运营了媒体艺术实验室数十年的李·克洛(Lee Clow)于今年早些时候退休。