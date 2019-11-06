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利用BlueKeep 漏洞攻击被观察到，但它似乎没那么可怕

2019-11-6 8:23:10来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

利用BlueKeep漏洞进行攻击的实例真的出现了。

（来源：fossbytes.com）

BlueKeep是今年5月份被发现的高危漏洞，它可以利用Windows远程桌面服务（RDS）传播恶意程序，方式类似于2017年凭借永恒之蓝而肆虐的WannaCry勒索软件。攻击者可以利用该漏洞执行任意代码，并通过远程桌面协议（RDP）发送特制请求，在不需要用户交互的情况下即可控制计算机。

此前报导称将近100万台设备存在BlueKeep高危漏洞安全隐患，根据 BinaryEdge的扫描，仍有 70万设备存在风险，并且其中绝大部分来自中国！

这是一个十分可怕的漏洞，利用也比较困难，此前业内安全人员也只释出了一些简单的PoC（概念验证）脚本。研究人员认为有人利用BlueKeep发动全球性攻击只是时间问题，现在，根据 fossbytes的报导，我们看到首例利用BlueKeep进行攻击的案例真的出现了。

安全研究员Kevin Beaumont 发现了BlueKeep漏洞的第一个攻击实例，他使用蜜罐检测到了BlueKeep的攻击，“蜜罐”可以简单理解为安全界的“钓鱼执法”，布局者故意设置出一个具有漏洞的环境让攻击者入侵，同时做好相应的记录与追踪措施。

首个攻击扫描了互联网并用加密货币矿工感染了易受攻击的系统。目前为止，还没有数据窃取或清除的迹象，也没有自动传播或“蠕虫”行动的迹象。

评论里也有其他安全研究人员表示观察到了BlueKeep利用实例，不过Jake Williams表示BlueKeep：

不是蠕虫

目前补丁已经打得差不多了，或者漏洞没有那么大的威胁

从研究人员的说法来看，BlueKeep似乎没有此前被认为的可怕，比如它根本也不是蠕虫，这样感染能力就被大大打了折扣。

值得注意的是，此前微软已经发布的针对该漏洞的补丁，覆盖了Windows 7到Windows 10的主要版本。

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关键词：漏洞攻击

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