内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

微软官宣：Chromium Edge浏览器Linux版即将发布

2019-11-6 8:48:08来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

9 月份，我们曾报道“微软意图将新版Edge浏览器引入Linux”，Edge 团队制作了一份调查问卷，该问卷内容主要关于被调查者对Linux发行版的偏好、在Linux上使用Web浏览器的场景和需求等等。当时猜测微软有想将Edge浏览器引入Linux的意图，但鉴于对新浏览器的公开测试还处于起步阶段，存在许多不确定因素，微软官方也没有确切的声明。

不过，在近日的Ignite 2019 大会上，微软正式宣布Edge for Linux 不久后将会发布。Windows中央高级编辑Zac Bowden在推特上发布了演示文稿的照片。根据微软的说法，新的Edge是完全跨平台的，该浏览器将是支持Windows平台，包括服务器和客户端，以及MacOS、Android、IOS和Linux。

至于具体的发布时间线，目前并未透露。Edge 团队很少公开浏览器的具体发布细节，但在近日的Ignite 2019 大会上，他们明确了Chromium Edge 通用版的发布日期，Chromium Edge 稳定版将于明年1 月15 日正式发布，且在 Windows和MacOS 可用。所以相信Edge for Linux 很快也将面世。

虽然到那时Linux版本可能会出现在Canary和Dev通道上，但它不会像ARM64版本那样普遍可用。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Edge浏览器Linux微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有