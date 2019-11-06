微软官宣：Chromium Edge浏览器Linux版即将发布

9 月份，我们曾报道“微软意图将新版Edge浏览器引入Linux”，Edge 团队制作了一份调查问卷，该问卷内容主要关于被调查者对Linux发行版的偏好、在Linux上使用Web浏览器的场景和需求等等。当时猜测微软有想将Edge浏览器引入Linux的意图，但鉴于对新浏览器的公开测试还处于起步阶段，存在许多不确定因素，微软官方也没有确切的声明。

不过，在近日的Ignite 2019 大会上，微软正式宣布Edge for Linux 不久后将会发布。Windows中央高级编辑Zac Bowden在推特上发布了演示文稿的照片。根据微软的说法，新的Edge是完全跨平台的，该浏览器将是支持Windows平台，包括服务器和客户端，以及MacOS、Android、IOS和Linux。

至于具体的发布时间线，目前并未透露。Edge 团队很少公开浏览器的具体发布细节，但在近日的Ignite 2019 大会上，他们明确了Chromium Edge 通用版的发布日期，Chromium Edge 稳定版将于明年1 月15 日正式发布，且在 Windows和MacOS 可用。所以相信Edge for Linux 很快也将面世。

虽然到那时Linux版本可能会出现在Canary和Dev通道上，但它不会像ARM64版本那样普遍可用。