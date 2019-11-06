TIOBE编程语言2019年11月榜单：C非常接近Java，指数仅差0.2%

TIOBE公布了11月份编程语言排行榜。

本月前20名中有一些有趣的现象，先看看榜单：

首先，C现在非常接近Java，排在Java后指数仅差0.2%，预计年底之前C会再次冲上第一位；C++与Python已经连续几个月指数相差保持在大约3%、4%这个范围了，本月仍是Python占了上风，排在第三。

前10名的位置一直在发生变化，两个月前SQL入围，上个月是Objective-C，本月榜单上则由Swift挤进了前10，同时它与落后一位的Ruby指数差距达到 0.4%，在这样一个位置范围内，0.4%的差距不算小，预计Swift至少可以在接下来几个月内保持在前10的位置。

但是另一方面，Ruby本月的增长也不容小觑，目前它排在11位，但是去年同期它排在16位，可以看到榜单中标注了两个绿色的上涨箭头。所以关于下个月第10位的争夺，估计也不好说。

20名内同样引人关注的还有几个语言，首先是Go同比去年从第10降到了20位，目前指数0.853%；接着可以看到Groovy和D这两个似乎比较小众的语言反而同比去年都有较大的增长：Groovy从25位升到14，D从23升到18。

20名外，Rust在一个月内排名从34上升到了25，创下了历史新高。想必这与微软和AWS等巨头对外公开支持Rust的消息强相关，如果关于Rust的积极消息持续出现，那么它应该很快会进入前20名。

下边接着来看看20名后的排位：

21-50名：

第 51-100 名如下，由于它们之间的数值差异较小，仅以文本形式列出（按字母排序）：

4th Dimension/4D, ABC, Alice, Apex, Arc, Awk, bc, Bourne shell, CL (OS/400), Clipper, Clojure, Common Lisp, Crystal, cT, Curl, Elixir, Erlang, Forth, Hack, Icon, Inform, Io, J, Ladder Logic, LiveCode, Maple, Mercury, Monkey, MQL4, NATURAL, OpenCL, OpenEdge ABL, Oz, PL/I, PowerShell, Programming Without Coding Technology, Pure Data, Q, S, Snap!, SPARK, Standard ML, Tex, Vala/Genie, Verilog, VHDL, WebAssembly, X10, XC, Z shell

其它相关数据：

TOP 10编程语言TIOBE指数走势（2002-2019）

历史排名（1988-2019/每5年）

以下排名位次取决于12个月的平均值：

编程语言名人堂

历届“年度编程语言”获奖名单如下图所示，该奖项授予一年中评分最高的编程语言：

TIOBE编程社区指数（The TIOBE Programming Community index）是编程语言流行度的指标，该榜单每月更新一次，指数基于全球技术工程师、课程和第三方供应商的数量。包括流行的搜索引擎，如谷歌、必应、雅虎、维基百科、亚马逊、YouTube和百度都用于指数计算。具体的计算方式见这里：https://www.tiobe.com/tiobe-index/programming-languages-definition/。

值得注意的是，TIOBE指数并不代表语言的好坏，开发者可以使用该榜单检查自身的编程技能是否需要更新，或者在开始构建新软件时对某一语言做出选择。

详细榜单信息可以查看 TIOBE官网。