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涉案300多亿元！中国警方跨境端掉网络赌博团伙

2019-11-6 9:11:20来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据中新网报道，江西南昌警方11月5日宣布破获一起特大跨国网络赌博案，涉案资金流水高达300多亿。在柬埔寨警方的配合下，中国警方现场查获网络赌博案犯罪团伙成员200余人。

经警方侦查查明，犯罪嫌疑人在柬埔寨实施开设赌场犯罪行为，赌博网站服务器位于境外。该赌博犯罪集团常年从国内招收大批无业人员赴柬埔寨从事开设赌场的工作，并在国内大肆发展赌博代理。

据专案组民警介绍，犯罪嫌疑人在柬埔寨架设赌博网站平台，通过互联网线上、线下吸引赌客以投注“分分彩”、“时时彩”等方式参与赌博。该赌博网站会员用户数达到120万余个，代理上万余个。

侦查过程中，专案组发现此案涉案金额异常庞大，巨额资金通过地下钱庄流向境外。专案组通过排查1000余张银行卡和12万多条银行信息，最终确定了吴某某、李某某、林某某、陈某某等主要犯罪嫌疑人身份。

9月26日，专案组调动警力80余名组成收网行动小组，对西哈努克城的中国城和新黄金城集中实施统一抓捕。警方抓捕6名团伙骨干，捣毁作案窝点2个，扣押电脑6台、手机6部，冻结银行卡1000余张，打掉了“新葡京”“澳门赌城”“澳门百家乐”“彩16”“彩99”等10个赌博网站。

11月1日，在柬埔寨落网的6名涉案人员被成功遣返押解回国。

目前，案件正在进一步侦办中。

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关键词：赌博犯罪

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