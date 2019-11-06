vivo计划2020年推出至少5款5G新机

中国手机供应商vivo概述了在5G智能手机市场上占据领先地位的雄心勃勃的计划，计划在2020年推出至少5款5G机型，将重点放在中端市场上。

在一场发布会上，vivo通信研究院总经理秦飞强调了与高通的合作，这是使其能够降低成本并实现在中国推出2000人民币（286美元）档位手机的目标的关键因素。

他说，vivo“专注于使终端价格更便宜，并为消费者提供更多选择”。

目前其中端的iQOO Pro 5G售价3698元人民币、高端的NEX 3 5G售价5698元人民币。

秦飞表示，vivo机型已经占据了中国5G手机销量的一半，大多数购买者是游戏玩家。

其海外发布计划将取决于网络的就绪程度，他说，并补充称正在开发一种与毫米波频谱兼容的型号，重点聚焦亚太地区和俄罗斯。

最新发布的《IDC中国智能手机市场月度跟踪报告》显示，截至9月，中国5G手机整体出货量约48.5万部。其中vivo在第三季度中国5G手机市场份额排名第一，占比54.3%。

高通副总裁兼台湾与东南亚区总裁刘思泰表示，2019年对5G来说是伟大的一年，并指出“（商用）发布的时间比预期的要早一年，发生在现在。”

高管们的讲话发表在香港的NEX 3 5G发布会上，这款手机最早于9月在大陆首发。目前已可通过香港的各种零售商店购买。

香港移动运营商尚未启动5G商用，首批频谱分配将于2020年4月开始。

“技术和产品已准备就绪，我们就等着运营商推出5G网络了。”秦飞说。

NEX 3 5G配有6.89英寸无界瀑布屏、高通骁龙855 Plus芯片和一块4500mAh的电池。