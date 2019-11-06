全球最壕公司启动IPO：去年净赚1110亿美元

周日，沙特阿拉伯召开新闻发布会，宣布了国有石油公司沙特阿美（Saudi aramco）的IPO消息。目前沙特正寻求实现经济多元化，摆脱对石油的过度依赖。

据说，这个石油王国很早就有让沙特阿美上市的意图了。鉴于沙特阿美是世界上最赚钱的公司，它的首次公开募股将是有史以来规模最大的IPO。

但在外界期待已久的公告中，这家全球盈利能力最强的公司沙特阿美几乎没有透露招股书里、定价或上市日期等细节。

事实上，这次新闻发布会只是把更多的信息推迟到了以后。公众从这次新闻发布会上了解到的是国王政府的一个监管机构（资本市场管理局或CMA）批准了国王拥有的一家公司的IPO，这是国王的儿子近四年来推动的一项计划。这几乎算不上新闻。

据沙特阿美首席执行官表示，从周日的公告中获得的最有价值的信息是，IPO的招股说明书将于11月9日发布。该计划预计在12月前完成，但如果沙特对投资者在建账期间的兴趣不满意，该计划仍可能被取消。该公司的目标估值尚未明确。

银行家告诉沙特政府，投资者对该公司的估值可能在1.5万亿美元左右，低于沙特王储穆罕沙特王储穆罕默德（Mohammed bin Salman）四年前首次提出IPO想法时称该公司估值能达到2万亿美元，但银行界人士对沙特政府称，投资者对该公司的估值可能在1.5万亿美元左右。

一些涉及的银行在声明发布后向媒体公布了估值区间。根据彭博社等外媒的消息，估值区间包括：

美国银行：1.22万亿-2.27万亿美元 高盛：1.6万亿-2.3万亿美元 汇丰：1.59万亿-2.1万亿美元 法国巴黎银行：1.42万亿美元 EFG Hermes：1.55万亿-2.1万亿美元

现在看来，沙特将接受比2016年初穆罕默德王子最初预计的2万亿美元更少的资金。

作为IPO公告的一部分，该公司发布了一份旨在强调公司重要性和成功的文件。文件表示沙特阿美是世界上最赚钱的公司，在过去的30年里，它的沙特领导层创建了一个综合的、多元化的业务，拥有高效的运营和富有远见的战略。

然而，有关此次IPO的沟通，包括周日的公告和相关文件，都是不正常的，超出了公司寻求IPO的典型行为和流程。

周日发布的这份文件中明确表示，这些信息并不针对纽约、伦敦或东京市场。这不是一次符合全球标准的IPO。从一开始，沙特阿拉伯的一切都是倒退的。2016年，穆罕默德·本·萨勒曼首次提出了上市的可能性，并很快声称沙特阿美的市值将至少达到2万亿美元。这个早期的公告——在公司准备上市之前——是在没有支持数据的情况下做出的，也就是说这个估值声明对公司的业务没有帮助。早在公司准备好进行IPO之前，也没有得到金融机构对其价值的良好评估，这种做法就很草率。

并且，周日发布的声明是以阿拉伯语发表的，并不是为国际社会而设计的。尽管该公司和沙特王国迫切希望国际基金投资沙特阿美的IPO，但其处理方式表明，这是沙特的事情，按照沙特的规则运行——也就是说，沙特国王的意愿正在推动事件的进行。

沙特阿美董事长Yasir Ramayyan甚至没有很好地回答为什么该公司现在要上市。据英国《金融时报》报道，他只是模糊地说：“为什么不是现在？这是我们的好时机。”通常情况下，投资者习惯于与企业打交道，而不是与政治打交道。但此次IPO似乎是一项政治交易。