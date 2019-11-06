TikTok致信美国国会：再次强调美用户数据存在美国

11月6日消息，据国外媒体报道，受青少年喜爱的短视频应用TikTok，日前致信美国国会称，自己是一家独立运营的公司，TikTok美国用户数据全部存储在美国境内。

TikTok的这封信件落款日期是当地时间周一，由TikTok美国总经理瓦内萨·帕帕斯(Vanessa Pappas)签发。

当地时间周二，美国国会参议院司法委员会的一个小组委员会，举行了一个关于美国公民个人资料安全问题的听证会。主持听证会的共和党人参议员乔希·霍利(Josh Hawley)，对TikTok存储美国用户数据提出质疑。

此外，路透社上周报道称，美国外国投资委员会（CFIUS）发起了针对Tiktok的国家安全审查。

TikTok在这封信件中表示，已经聘请一家美国的审计公司来分析TikTok的数据安全做法，并且TikTok将所有美国用户数据都存储在美国境内，不会在中国存储美国用户数据。

TikTok还表示，计划成立一个由外部专家组成的委员会，就内容的管理和透明度提供咨询和建议，此外，TikTok平台不会接受任何政治广告。

霍利上周曾发布推文称，TikTok应在即将举行的有关科技公司收集用户数据问题的听证会上作证。但是，TikTok高管并没有出席当地时间周二举行的这个听证会。

TikTok目前在美国青少年群体中的欢迎程度日益增强。美国两名人气女歌手爱莉安娜·格兰德（Ariana Grande）和凯蒂·佩里（Katy Perry），也是TikTok的用户。TikTok今年曾表示，其在美国月活跃用户达到2650万，其中约60%是年龄在16岁至24岁之间的青少年用户。

Tiktok在这封信中称，它的投资者主要是大型机构投资者，包括日本科技巨头软银集团、风投公司红杉资本，以及KKR、General Atlantic和Hillhouse Capital Group等大型私人股本公司。

据此前媒体报道，美国外国投资委员会发起的关于国家安全评估的重点是，TikTok母公司北京字节跳动以10亿美元对美国社交媒体应用平台Musical.ly的收购行为。

尽管这宗10亿美元的收购是在两年前完成的，但鉴于在平台内容管理和个人数据存储方面存在质疑，美国国会近几周来一直呼吁对TikTok进行国家安全调查。