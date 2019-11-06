SpaceX拟11日发射第二批星链卫星，还用上二手整流罩

11月6日消息，据外媒报道，美国太空探索技术公司SpaceX公司日前宣布，已经执行过三次任务的猎鹰9号火箭助推器已经完成了静态点火测试，即将进行3个多月来首次发射任务，将Starlink卫星送入轨道。

▲2019年4月ARABSAT 6A发射后，SpaceX成功回收了猎鹰重型火箭的半个整流罩

SpaceX还表示，此次任务将首次使用回收的二手有效载荷整流罩，该整流罩曾于2019年4月随同猎鹰重型火箭Block 5发射升空。猎鹰重型火箭Block 5完成发射Arabsat 6A的任务后，分成两半的整流罩未能被回收船捕获。相反，它们都降落在大西洋中，随后被不同的回收船打捞上来。

SpaceX首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)曾透露，在成功地将两个半面整流罩从水中打捞上来不久之后，公司就制定了整流罩再利用计划，这两个部分将在2019年Starlink发射时再次被使用。然而，事情并没有完全按照计划进行：因为未知的原因，Starlink的发射任务被推迟了大约2个月。

在11月5日成功地进行全套发射彩排和静态点火测试后，SpaceX表示，60颗Starlink卫星将于11月11日发射升空。这是SpaceX公司2019年第二次发射Starlink卫星，该公司5月份曾将60颗Starlink卫星送入轨道。尽管有几颗卫星遭遇了异常，但仍有50颗卫星成功地到达了地球上空550公里的最终轨道，并始终在那里运行。

自发射以来，SpaceX成功地展示了Starlink卫星网络的一系列功能，包括流式传输高质量视频、玩视频游戏等。马斯克最近声称，他通过Starlink卫星提供的互联网服务发布了推文，这可能标志着SpaceX的自建用户终端（客户将用来连接Starlink网络的地面天线）进行了首次公开测试。

尽管SpaceX的首个“猎鹰火箭整流罩再利用”项目不涉及用回收船捕获的半个整流罩，但这对整个Starlink计划来说更令人鼓舞。如果Starlink卫星足够强大，能够抵抗海浪喷射产生的轻微污染，并能容忍没有隔音板的发射环境，SpaceX理论上将能够无限回收和再利用整流罩，即使捕网不能每次都发挥作用。