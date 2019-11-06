一个传统手表用户的叛逃：用苹果Apple Watch S5看时间

我用过很多智能手表，但你很难说动我去长时间使用一款智能手表。不戴它的理由有很多，续航、外观、以及很难营造的高级感。最后它们都会变成一个玩具，昙花一现。

一系列安卓手表糟糕的体验已经让人望而却步，一开始行业里希望智能手表能成为身体的延伸，把手机的繁复功能搬到手表上来，但很可惜，目前还没有完全能够代替手机的智能手表出现。

但我们有Apple Watch。

Apple Watch已经出到了第五代。苹果经历了一代二代屡被怀疑，三代小修小补，四代推荐购买。如果说之前的四代都是苹果在智能手表路上的探索的话，那么Apple watch series 5会成为很多人第一块智能手表，因为它终于可以始终亮屏了。

始终亮屏对智能手表有多重要

原本，将“始终亮屏”本身作为一大功能进步显得有些可笑，毕竟，随时随地看时间，本身就是智能手表该有的样子。正在使用前四代Apple Watch的用户，也鲜有抱怨需要抬手才能看到时间的。

然而，当这块屏幕随时随地都能亮着，不用考虑抬手亮屏时，新世界的大门打开了。就为了亮屏，也值得买Apple Watch series 5。

苹果官方数据，在亮屏情况下，Apple Watch series 5的续航可以达到18小时。得益于它使用了一块全新的LTPO OLED屏幕。LTPO全称是Low Temperature Polycrystalline Oxide，即低温多晶氧化物，可以动态调整屏幕的刷新率，熄灭常亮状态从60Hz降到1Hz，从而省电。

跟从第一代Apple Watch上就开始使用的LTPS一样，LTPO的电子迁移率是传统非晶硅的100倍左右。LTPO在LTPS的基础上，再建立一个氧化物层。在铺设氧化物层的时候，需要确保不影响原本LTPS层间介质中的晶体管特性。现在具备LTPO的OLED屏幕被量产在智能手表市场占有率第一的Apple Watch上，人们终于可以看到这块常亮的屏幕。

于是这块不会熄灭的屏幕上被赋予了更多的“可见”属性，12个可编辑的全新表盘从双色数字到太阳刻度基本能满足了功能上的需要，个人最喜欢“图文模块”，可以看到一次性看到时区、心率、电量、闹钟、天气信息。

虽然是方形手表，但Apple Watch series 5依然是一款质感精致圆润的手表，官网提供了自由搭配来个性化自己的表带和外壳。回环式运动表带，正反双色骚气，透气，尼龙粘贴的佩戴方式也更加方便。

日常款式的手表外框虽然分为铝合金和钛金属版本，看上去区别不大，比较难一眼分出区别，所以买个便宜的铝合金版就可以了。

运动手表？健康手表？

Apple Watch曾经在运动手表的道路上走过一阵，但后来，一天一充的续航注定了它不能成为野外徒步的专业运动手表。

但是，在城市的使用环境下，你能想到的运动方式，Apple Watch几乎都包含了。在做一些无法腾出双手看时间的运动中，手表一定是最方便的看时间和监测运动的工具。

当几乎不运动的我久坐时，Apple Watch会提醒我起来动一动。

那么是不是不运动的人就不适合戴Apple Watch呢？并不是。每天的健身记录（互动、锻炼、站立时间）、活动能量、静息能量都通过Apple Watch同步到手机上，Apple Watch以“活动趋势”显示随时间变化的活动量。所有的运动数据都被记录在“健康”App里，回望过去，触目惊心。偶尔动一下心率过高时，也会收到提醒。

对于女生来说，Apple Watch series 5新加入的生理期监测功能直接整合进了“健康”里，比某些第三方App更方便的对自己做出了解。嗯，多喝热水，重启试试。

另外还有噪声检测，在办公室里基本用不到，偶尔去个噪声过大的地方，“健康”会给你做出警告。

苹果更想将Apple Watch往医疗辅助设备上靠，不过可惜摔倒检测功能国内用不上。它就是这么一款用来提醒和记录的健身设备，在“看时间”功能之外，Apple Watch提供了智能手表里最好的用户体验，运动或者不运动，都不会让人感到突兀。运动的时候，它是一块运动手表，不运动的时候，也不会像其他厚重的运动手表那样扎眼，以前怎么用手表，现在依然怎么用手表，无缝过度。

Apple Watch series 5能代替手机吗？

那Apple Watch series 5能代替手机吗？不能。它虽然能回微信但是不能刷朋友圈，大部分App依然没有Watch版本，可以Apple Pay和支付宝离线支付但不支持微信支付，想干一件稍微复杂点的事，没手机在身旁还是会觉得焦虑。

当然，短时间离开手机，比如下楼买水，下楼跑步，蜂窝网络版的Apple Watch完全可以胜任临时接个电话的需求。而我，还没遇到出门不带手机的情况。

屏幕的面积和手表的形态限制了Apple Watch的使用场景，但有几样功能，即便是在手机在旁的情况下，依然是用手表更加方便。

看微信，可以直接语音回微信，可能是心理作用，Apple Watch series 5的语音识别率上，比iPhone更高。

听歌可以直接在手表上操作。

手表上支持独立录音，不易被人发现，还会直接同步到iPhone、iPad、Mac上。

手表上的计算器对手小人士比较友好，简单运算在手表上操作也很方便。

对于路盲人士，方向感对我们来说“太南了”，而Apple Watch series 5加入的指南针功能，即使是在手表上的小地图上，也终于能让人分清东南西北了。

作为一个坚定的iPhone用户，在装备完Apple Watch后，就更难逃离iOS生态了。Apple Watch并不能代替手机，但它却是iPhone的神助攻。

为能常亮看时间的Apple Watch series 5买单

你可以说Apple Watch是一块运动手表，因为在苹果自己的定义里，这次更多的加入了医疗健康元素。你也可以把它作为一块智能手表，因为你找不到第二块比Apple Watch更智能的手表。你更可以把它当做一块普通手表，这也是我重新认识的Apple Watch series 5。

我从来就不指望智能手表能给我的生活带来什么改变，有人吹嘘戴了智能手表，每天多运动两小时，不存在的。我依然是该吃吃，该睡睡。自从用了Apple Watch series 5，还是一天都没有运动过。

智能手表最重要的功能，首当其冲是看时间。随后，它才是智能手机的延伸。再后，它更是一款独立的设备。在看时间这个属性上，一块常亮的手表，和卡西欧和西铁城并没有什么区别，还可以一次性看到时区和天气信息。现在我就缺一根爱马仕表带来提升一下我的品位了。

不知不觉，我已经习惯在Apple Watch上看天气，看时间，以及付钱。单从功能上来说，android wear os的手表同样能做到相同的功能，但我很难接受长时间使用它们，体验比起Apple Watch来说差太远了。

唯一的问题只剩下它的续航依然只有18小时，虽然实际使用时间比18小时还要长，但依然需要一天一充，这个问题目前的技术无法做出更好的改进。我曾经也认为智能手表起码需要一周一充才值得去佩戴，但在iOS无缝衔接的生态下，一天一充我也认了。

毫无疑问，和Apple Watch最般配的就是iPhone 11系列和airpods系列，而我碰巧就是这样的组合。智能手机发展到今天，iPhone早已不是当年那样唯一的选择，但是当我买了airpods2，再入坑apple watch后，你让我换掉iPhone，臣妾根本做不到啊。

苹果正是以这种完美的生态过渡，让人总有理由通过生态产品为新iPhone买单，也让iPhone用户，为了延续这种无感切换的生态，不断地尝试iPhone以外的产品。戴了Apple Watch后，很难再用回其他的智能手表，而对传统手表也不再有兴趣，除非那是一块“不是你能够拥有的，你只不过为下一代保管而已”的手表。