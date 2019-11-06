打钱啦，微软推出 VS for Mac ASP.NET Core 激励挑战

9 月份微软发布了 Visual Studio 2019 for Mac 8.3，官方介绍这是迄今为止最大的 Mac .NET 版本。该版本正式支持 .NET Core 3.0、.NET Standard 2.1 和 C# 8.0。

为了应对这么大的一个版本维护，近期微软 Visual Studio for Mac 高级程序经理 Jordan 在博客发起了一个激励开发者参与改进 Visual Studio for Mac，探索美观的 ASP.NET Core 示例的计划。

Jordan 介绍，开发者可以很快参与该挑战：

下载 Visual Studio for Mac 8.3，或使用 Updater 中的“稳定”通道从 IDE 中对其进行更新。

下载地址：https://www.visualstudio.com/vs/mac

接着在 Visual Studio for Mac 中使用 Web UI 创建或修改一个 ASP.NET Core 网站，可以使用微软提供的控件库中的示例（下边会提到），也可以自己构建，要求只是尝试使用新的 HTML/CSHTML、CSS 或 JavaScript/TypeScript 编辑器。

最后，在 Twitter 上 @VisualStudioMac 并使用 #vs4macChallenge# 标签，发送构建好的 UI demo，包括在 Visual Studio for Mac 中运行的应用的屏幕快照和使用的源码示例。

微软将通过调查问卷反馈。

微软提供的三个控件可以帮助开发者更好地参与挑战：

同时该计划有奖励给开发者：

3 grand prizes：来自 GrapeCity、Syncfusion 或 Progress 的产品 license

100 first prizes：.NET Foundation Store 的 $15.00 代金券，可用于购买衬衫或贴纸。

感兴趣的开发者可以了解了解。（微软打钱）

详情查看原博客：

https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/join-the-visual-studio-for-mac-asp-net-core-challenge