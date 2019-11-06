罗永浩：欠债还钱本是应有之义，会努力工作还债

IT之家11月6日消息 今天罗永浩再次在微博回应“老赖”一事，称之前被法院下了令之后发声明，只是为消除合作伙伴的顾虑，继续正常工作。欠债还钱本是应有之义，会努力工作还债。

罗永浩在微博转发了钱江晚报的一篇文章，名为《身背巨债努力偿还，请多给他一份包容》，罗永浩称：“感谢人民网和钱江晚报。之前被法院下了令之后发声明，只是为消除合作伙伴的顾虑，继续正常工作。欠债还钱本是应有之义，但也许是因为蓄意赖账的人多，所以仅算本分的表态，被很多媒体和朋友各种支持甚至赞扬，实在是非常惶恐不安。恳请大家考虑一下债权方的感受，不要再说了，我会努力工作还债，多谢。”

据中国执行信息公开网显示，丹阳人民法院于2019年09月04日对罗永浩实施限制消费令，被列入限制高消费名单。

11月3日晚间罗永浩发文回应“老赖”名单事件，罗永浩表示在这里向债权方、投资人，以及关心锤子科技命运的朋友们表示我由衷的歉意：给大家添麻烦了，真是对不起。

关于债务，罗永浩表示会继续努力，在未来的一段时期把债务全部还完。即便公司因不可抗力被彻底关掉，个人也会以“卖艺”之类的方式把债务全部还完。马克吐温和史玉柱能做到的，自己也能做到。

关于锤子科技，罗永浩表示锤子科技也会继续做下去，未来的产品也许不能用“smartisan”品牌，也许不能用“坚果”牌，但无论如何，锤子科技都会继续做下去。