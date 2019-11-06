雷军，果然还是深爱着华为

昨天，雷军爆了粗口，还向华为示了爱。

这让小米的同学有点不开森：对于小米CC9 Pro发布会，尽管官方一直在引导，但“雷军吹的牛实现了”没有上热搜，反而是“爆粗口”的内容上了热搜。

这缘于小米CC9 Pro尊享版在DxO上以总分121分的成绩登上了榜首，与华为Mate30 Pro并列，需知2年前雷军曾立下Flag：小米要打造全球拍照第一的手机。当时，雷军还立下了另外一个Flag：干翻华为，只有干翻华为，相机部门才有年终奖。当然，对于“干翻华为”的说法，雷军用了更长情的表达方式：干翻华为只是玩笑话，拥有华为这样的友商是小米最大幸运。

雷军情不自禁地示爱华为：我们和华为携手同行，相爱相杀，相互超越，相互比拼，共同进步。

必须注意到，来自市场调研机构Canalys最新数据显示，第三季度中国市场，华为（含荣耀）出货量同比增长了66%，市场份额达到了42%，实现了连续6个季度的2位数增长；而小米同比下滑了33%，市场份额9%。

不管怎么说，雷军的最爱，依然是华为。

雷军吹的牛提早实现了

从去年开始，雷军就强调拍照已经成为很多用户选购智能手机的关键因素，认为用户对拍照要求越来越高；因此，雷军集中公司的优势资源在2018年5月份成立了独立相机部，强化相机研发，并立誓3-5年打造世界顶级拍照水平。

2019年7月份，小米又学习华为在芬兰坦佩雷注册了一家叫做Xiaomi Finland Oy的研发中心，主要任务就是研发相机技术。早在2016年华为就在坦佩雷设立了研发中心，吸纳了诺基亚影像团队诸多人员，后来又与莱卡进行了合作，在拍照方面华为一直霸屏DxOMark排行榜。

目前，小米已经在北京、上海、深圳、南京、东京、圣地亚哥、班加罗尔、巴黎、芬兰等地设立影像研发团队。

在雷军宣布成立独立相机部门之后，小米8、小米MIX3、小米9均在拍照方面取得了不错的成绩：当时小米8发布之后DxO拍照取得105分，全球第四；小米MIX3 DxO综合评分达到了103分，跻身世界前三；2019年2月小米9发布，DxO拍照112分，全球第三。

在2018年10月份的小米MIX3发布会上，雷军肯定了小米拍照这两年的进步，但认为与华为相比还有差距，还在此发布会上爆出“雷语”：拍照比华为差很不爽，相机部门只有干翻华为才有年终奖。

到了今年8月，小米宣布将联合三星推出全球首款1亿像素超清相机手机，小米拿到了三星1.08亿像素CMOS独占权，其分辨率高达12032×9024，原图尺寸接近40MB。

在9月，小米发布的概念机MIX Alpha首次搭载1亿像素相机，但并未实现大规模量产。此次发布的小米CC9 Pro，从设计之初就是要打造一部“拍照手机”，最初的目标就是要超过华为P30 Pro。

因此，小米将与三星联合打造的1亿像素超清相机放在了这款手机上，并且为此重新定制了感光元件，相机镜头以及整个相机模组。据雷军说，小米CC9 Pro大部分成本都花在了相机上。

小米CC9 Pro的产品经理魏思琪透露，这颗1亿像素主摄成本是上一代的3倍，整体相机模组成本是上一代的5倍。

最终，小米CC9 Pro不负众望，以121的总分数登顶DxOMark，与华为Mate30 Pro并列第一。

它将1亿像素带入了量产时代。雷军当初吹的牛也实现了，提前了一年。

示爱华为，爆粗口上热搜

在这场发布会上，其实雷军出现的时间并不多，大部分时间是产品经理在进行演讲。但，一如往常，雷军出现后笑翻全场，感染力依旧。

这次雷军没有红米品牌独立时那种“生死看淡，不服就干”的决绝，反而更加长情，长情得让友商的公关都感觉有些“受不了，倒牙”。

对于去年提到的“干翻华为”，雷军轻描淡写地表示是句玩笑话，然后补充了一句：对相机技术研究越多，越是觉得华为厉害，但是越觉得华为厉害，小米越要超越。

“小米与华为并列第一，中国科技公司DxOMark霸榜，我觉得无比自豪。”雷军这样提到。

对于拥有华为这样的友商，雷军表示这是小米最大的幸运。“因为最懂你的就是友商，最爱你的也是友商。我们与华为携手同行，相爱相杀，相互超越，共同进步。我也希望你们像支持华为一样支持小米，因为我们都是优秀的、创新的中国公司，而且是年轻的更需要关心的中国公司。”

雷军表示在过去这几年，小米一项一项技术与华为比拼，一项一项的超越，至少在拍照上与华为最贵的手机齐平。

对此，尽管小米一直强调“雷军吹的牛都实现了”，但最终上热搜的居然是雷军脱口而出的粗口。

在价格公布的环节，雷军表示这款手机的成本非常高，而微博上有网友喊出1999元的价格，雷军现场忍不住爆粗口：这XX绝对是捣乱的是吧。这么昂贵的手机怎么可能做到1999。

这或许能凸显小米目前的品牌战略：在今年，小米将红米品牌独立，源于红米将继续专注极致性价比，而小米则专注于中高端市场，雷军不希望小米被限制在1999元的价格段，希望小米能够放下价格的包袱，冲刺中高端市场。

但从目前来看，小米的中国市场面临着严峻的挑战：近日，调研机构Canalys发布最新数据显示，2019年第三季度，虽然除华为之外，其他国产手机厂商均出现了下滑，但小米出货量下滑幅度最高33%，小米的市场份额也下降至了9%。

面对5G，红米将在11月份推出红米的首款双模5G手机，雷军也对外透露，明年将推出10款以上5G手机。

4G红利已经消失，5G是否会是小米的机会？