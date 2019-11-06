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王思聪成被执行人，执行标的约1.5亿

2019-11-6 11:18:08来源：猎云网作者：李未责编：远洋评论：

猎云网今日获悉，11月4日，王思聪以被执行人的身份被中国执行信息公开网公开，执行标的151437840.0，约1.5亿。有律师分析，此前王思聪股权遭冻结，可能是因为被诉讼了或成为被执行人。

2019年10月，天眼查数据显示，由王思聪担任董事长并持股100%的北京普思投资有限公司（简称“普思资本”）新增司法协助信息，股权遭到上海市宝山区人民法院冻结，具体冻结数额不祥，冻结日期自2019年10月15日起至2022年10月14日。

天眼风险显示，在此之前，王思聪担任高管或股东的多家公司股权也遭到了冻结。

据中新经纬报道，目前王思聪名下冻结股权价值合计已经超过8445万元。包括其亲手创办的香蕉计划旗下多家公司、上海水晶荔枝娱乐文化有限公司。

值得一提的是，今年3月，据熊猫直播在职员工爆料称，“平台本月就会申请破产，并且将于3月18日关停所有服务器。”另有爆料称，熊猫直播将会统一赔偿给员工半个月工资。熊猫直播的运营主体上海熊猫互娱文化有限公司多次被法院列为“老赖”。

天眼查数据显示，上海熊猫互娱文化有限公司成立于2015年7月，法定代表人为龙飞。目前最大股东仍为王思聪，王思聪旗下的珺娱（湖州）文化发展中心持股40.07%。

天眼查数据显示，王思聪在20家公司担任法定代表人，在33家公司担任股东，在34家公司担任高管，对107家企业拥有实际控制权。

据普思资本官网介绍，普思资本目前已投资规模超过30亿人民币，先后投资过360、大众点评、人人车、网鱼网咖、汉拿山等项目，《2018胡润80后财富继承富豪榜》显示，王思聪个人身价已经达到50亿元。

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关键词：王思聪

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