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IBM公布收购红帽后首批成果：Cloud Paks在中国发布

2019-11-6 11:29:31来源：新浪科技作者：大鹏责编：沧海评论：

新浪科技讯11月6日上午消息，IBM中国今天宣布，已经将其软件组合转化为云原生，并对其进行优化，使之在红帽OpenShift上运行。首批转型成果IBM Cloud Paks产品组合正式亮相中国市场。

IBM大中华区首席执行官包卓蓝表示：“中国数字化转型的速度和纵深发展令人瞩目，云计算、人工智能、区块链等新兴技术正在给商业带来深刻的影响。经过上一轮的数字化转型，混合多云已经成为众多企业面临的常态。企业内部的数据壁垒尚待打破，核心数据的价值还未得到释放。如何破局？企业下一阶段的云转型将何去何从？今天，随着IBM Cloud Paks，即企业就绪的容器化软件产品组合的推出，IBM将帮助越来越多的中国企业利用开放的混合多云策略，实现企业关键业务的云转型，打破数据壁垒，释放企业核心数据的价值，转型成为认知型企业”。

据悉，神州数码成为IBM中国第一家“Cloud Paks臻选合作伙伴“，双方签署了合作协议。

今年7月9日，IBM宣布以每股现金190美元完成对红帽所有已发行和流通在外普通股的收购交易，总股本价值约340亿美元。此次交易也是IBM迄今为止最大规模的一次收购交易。

当时IBM称，这是一次里程碑意义的收购，将定义开放的混合云未来。IBM与红帽将共同推出下一代混合多云平台。

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关键词：IBM

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