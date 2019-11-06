日本科学家研发一滴血早期诊断阿尔兹海默症技术

北京时间1月6日消息，据日媒报道，日本名古屋市立大学神经生物化学教授道川诚领导的研究团队11月5日宣布，找到了一种有可能通过微量血液早期诊断阿尔茨海默症的检查方法。研究团队计划推进正式临床研究，争取两到三年内达到实用水平。

据研究团队介绍，阿尔茨海默症的病因之一被认为是自发病前20多年起，脑部就开始蓄积的一种叫做β-淀粉样蛋白（Aβ）的蛋白质。如果这种蛋白质不断蓄积，治疗效果就很难显现出来，因此最为理想的是实现发病前早期诊断。

β-淀粉样蛋白是否蓄积，目前主要依靠正电子发射断层扫描（PET）以及提取脑脊髓液来检查，高昂的费用以及患者承受的巨大负担已成为课题。

研究团队的着眼点是，为培养的脑内细胞投入β-淀粉样蛋白之后，细胞产生的“Flotillin”蛋白质的量会减少。调查了共计72人的血液中含有的Flotillin浓度，对象包括正常人、阿尔茨海默症患者、确诊处于发病前阶段即患有轻度痴呆症的人。

调查结果发现，阿尔茨海默症患者的Flotillin浓度比正常人平均约低40%，通过正电子发射断层扫描检查发现，这些患者有β-淀粉样蛋白蓄积，存在发病担忧的轻度阿尔茨海默症患者的Flotillin浓度也比正常人约低25%。患有轻度阿尔茨海默症而没有β-淀粉样蛋白蓄积的人并未发现Flotillin浓度降低。

由于Flotillin可通过一滴血检测出来，因此道川教授表示，“我们打算开发一种任何人在任何地方都能进行检查的技术”。