电动车也能手动换挡，这样原汁原味的纯电福特野马你爱了吗

活在传说里许久的电动野马最终被官方确定为一辆基于Mustang打造的电动SUV，让不少野马粉失去了兴趣。不过野马粉丝倒也不必过于绝望，最近在拉斯维加斯的SEMA贸易展上，福特就带来了一款真正的纯电力驱动的福特Mustang Lithium，更骚气的是它还需要你在驾驶时通过手动换挡进行控制。

由于电动机的输出特性，电动车们大多只需要一台单速变速箱走到底即可，压根不需要进行什么换挡操作。但那种看似手忙脚乱、实则有条不紊的切换操作，极限操作下在三个踏板间疯狂切换、右手配合速度进行各种档位的调换，总是会充满一种复古且浪漫的调性，也只有在这时候，耳边才会逐渐响起“逮虾户”的声音，这种职业车手附体的成就感自然不是自动挡和传统电动车所能带来的。

当然在手动挡操作之外，Mustang Lithium还是一辆相当本质的电动车，福特给它搭载的双电机配置可以输出超过900匹马力，运动性上丝毫不输燃油版Mustang。同时福特还给这款电动野马提供了一些象征电气化的涂装装饰，同时还在中控区域加入了一块10.4英寸的触摸屏，配合智能操作系统以及语音控制，让这辆Mustang也变得更加智能起来。

福特并没有透漏太多关于Mustang Lithium的续航以及其它相关硬件规格，毕竟这款车将只会出现在SEMA贸易展中、而并非是作为量产车型亮相。不过也不能就此排除福特将这款车型保留下来的可能，毕竟在这个自动挡都让人无所适从的年代，时时刻刻强调自动驾驶和智能驾驶的电动车大概真的会让手痒的老司机们抓狂吧。