滴滴顺风车重启：顺风车市场将再迎变局

滴滴今日宣布将于11月20日起在7个城市开启顺风车试运营。此时距离去年8月下线已经超过1年之久。

这一年多的时间里，用户从担忧安全，到重新期盼上线；顺风车市场里也多了新的玩家，新旧势力开启角逐。嘀嗒、哈啰、高德，再加上即将回归的滴滴，顺风车市场再次迎来变局。

7个城市试运营，制定女性专属保护计划

去年8月27日，两起安全事件后，滴滴在全国范围内下线了顺风车业务。随后也开启了安全整改的序幕，在安全功能、处置流程、客服等环节进行优化。

今年10月底，滴滴官方公布了安全整改进展，称自去年9月4日启动安全自查、整改以来，在主管部门指导帮助下，目前限时整改项全部完成。滴滴还特别提及外界关注的各项安全数据：涉性案件方面，今年上半年滴滴网约车涉性类犯罪案件比去年同期下降了七成；警企合作方面，98%的调取证据工单都在10分钟内完成，平台上的案件破案率保持100%。

这份整改公告也意味着滴滴的安全整改进展得到了监管部门的认可，拉开了顺风车重启的序幕。

滴滴此次挑选了哈尔滨、太原、北京、南通等7个城市，于11月20日起陆续试运营顺风车业务。一方面是限制城市数量，另一方面滴滴也对顺风车的服务时间进行了限制，只提供5:00-23:00（女性5:00-20:00）、市内中短途（50公里以内）的服务。

从滴滴公布的试运营产品方案来看，进一步提升了车主的门槛，需要实名认证，采集驾驶证、行驶证和身份证信息，并联合公安机关对车主进行综合背景审查；滴滴也将网约车中的110报警、行程分享、紧急联系人等安全功能移植到了顺风车业务上来。

值得注意的是，滴滴顺风车还专门制定了女性专属保护计划，隐藏个人信息，防止挑单；女性晚上20点至次日5点的时间段暂不开放；同时还推出了女性安全助手，可查看车主的车龄驾龄，并对异常情况即时预警提示。

程维曾称不为顺风车部门设立盈利KPI

实际上，滴滴在今年7月就曾在首个媒体开放日上就顺风车相关进展进行了沟通，滴滴创始人程维、总裁柳青、顺风车负责人张瑞等高管一并出席。

柳青当时坦言，顺风车的日订单为100万到200万，而滴滴整体日订单为2000万到3000万，顺风车占比只5%到10%。“为了这个业务我们要不要担这么大风险？”柳青说，要不要继续做顺风车业务，滴滴内部也有很大的争议，即使把它做成了一个最难用的产品，也不一定能解决100%的问题，不一定能让它100%安全。

但柳青发现，滴滴顺风车下线之后，很多原来的用户都开始坐黑车，这种出行方式也并不安全。这也让滴滴意识到顺风车存在的真正需求。

但顺风车的一个关键是，监管部门对其的定位是非盈利性的互助合乘行为。程维当时承诺，如果滴滴顺风车未来上线，一定不会把规模和营利当成主要的目标。他还提到，滴滴顺风车如果上线还是会坚持低定价，尤其是长途用户，越远价格越显现出来。

顺风车市场再迎变数

在滴滴顺风车下线整改期间，顺风车市场已经发生格局变化。

2018年12月，哈啰出行宣布开启顺风车司机招募，并于2019年2月正式上线顺风车业务。当时哈啰就宣称进入300多个城市，注册车主达到200万、总发布订单超过700万。

与滴滴同样在2018年8月下线顺风车业务的高德，也在今年6月开启重新启动顺风车主招募。高德方面还称，将坚持不抽佣、不营利、真公益、真顺风。

另外一家嘀嗒出行，则在滴滴顺风车下线期间，赢得了众多顺风车车主和用户转移。今年9月，其宣布嘀嗒出行的用户突破1.3亿，车主数量突破了1500万。

对于这些滴滴顺风车的竞争者，张瑞曾回应，竞争之下滴滴确实会有压力，不过众多新玩家入局，也证明了顺风车的价值所在，对用户和行业都是好事。

不过这些平台并未能够完全实现对滴滴顺风车的替代。一位滴滴顺风车老用户就曾向新浪科技表示，其它平台在车主数量和接单率上与滴滴仍有差距，有时自己会直接选择微信群拼车的方式。

而随着滴滴顺风车的重启，无疑也会逐渐吸引一部分老用户和老车主回归。顺风车市场也将再次迎来新的变数。