中国高分16米数据正式面向全球开放共享，网友：想看哪里看哪里

IT之家11月6日消息 近日，在地球观测组织2019年会议周上，我国宣布正式将中国高分16米数据对外开放共享。本次开放共享的数据，来自高分一号和高分六号对地观测卫星，用户可通过CNSA-GEO平台（域名www.cnsageo.com）查看历史存档数据、基于存档数据生成的全球有效覆盖一张图、每日拍摄的16米数据共三类中国高分16米卫星数据，此举也是为构建人类命运共同体提供中国智慧和中国方案。网友：想看哪里看哪里。

数据开放后，用户不仅可以通过CNSA-GEO平台进行数据查询和下载，还可在平台查询政策标准、数据更新、数据质量检验、卫星简介、数据应用产品介绍、应用案例等内容，了解中国高分16米卫星数据的开放政策、主要技术指标及主要应用领域。针对高分六号卫星的800公里宽幅超大数据，可采用国产PIE软件进行数据处理。

国家航天局相关负责人表示，本次数据开放，致力于建立一个综合、协调和可持续的全球综合观测系统，为资源调查与监测、环境监测与评价、灾害应急监测、全球气候变化、农业与农村应用、地球科学研究提供重要的技术支撑，为其他国家，尤其是发展中国家的可持续发展提供关键支持。

百科资料显示，“高分专项”是一个非常庞大的遥感技术项目，包含至少7颗卫星和其他观测平台，分别编号为“高分一号”到“高分七号”，它们都将在2020年前发射并投入使用。“高分一号”为光学成像遥感卫星；“高分二号”也是光学遥感卫星，但全色和多光谱分辨率都提高一倍，分别达到了1米全色和4米多光谱；“高分三号”为1米分辨率；“高分四号”为地球同步轨道上的光学卫星，全色分辨率为50米；“高分五号”不仅装有高光谱相机，而且拥有多部大气环境和成分探测设备，如可以间接测定PM2.5的气溶胶探测仪；“高分六号”的载荷性能与“高分一号”相似；“高分七号”则属于高分辨率空间立体测绘卫星。“高分”系列卫星覆盖了从全色、多光谱到高光谱，从光学到雷达，从太阳同步轨道到地球同步轨道等多种类型，构成了一个具有高空间分辨率、高时间分辨率和高光谱分辨率能力的对地观测系统。