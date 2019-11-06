连续戴24小时苹果AirPods Pro是一种怎样的体验

虽然第一时间就下单了AirPods Pro，但因为出差完美错过了它的快递。三天后回到公司，我迫不及待地从刚写完上手体验的 @谁是大英雄 手上把它「抢」了回来。

因为工作的原因，我接触过不少真无线耳机，个人觉得AirPods Pro的佩戴舒适度是数一数二的；再加上AirPods Pro的续航时间是24个小时（算上充电盒），我萌生了一个想法：这次要不要换一种玩法，来一次24小时的「马拉松式」产品体验呢？

于是从周一的零点开始，我尝试连续24小时佩戴AirPods Pro，包括睡觉、上班和吃饭都戴着它，经过这样连续、长时间的体验后，我也对这款产品有了很多新的看法。如果你还在犹豫买不买AirPods Pro，希望这篇文章能给你带来一些帮助。

P.S.这次体验纯属我给自己「找麻烦」，建议大家在日常生活中还是不要长时间佩戴耳机，保护听力。

真无线里「明星级」的待遇

首先请原谅我有点「标题党」，因为严格来说AirPods Pro并不是24小时一直都呆在我的耳朵里，这期间我还是摘下过很多次的，包括为它充电，让耳朵放松放松等。不过每次摘下都没有超过半个小时，所以还是有别于日常使用。

除了上面提到的原因，摘下耳机还有一些意外情况，不如就先聊聊这些「意外」。

第一次摘下来是在早上洗漱的时候。AirPods Pro支持IPX4级别的防水，应付日常运动的出汗没有问题，但并不能用水冲，苹果官方也用「抗汗抗水」这样的词汇来描述它的防水能力。在洗漱期间，刚好为AirPods Pro补充了一些电量。

第二次摘下来是因为中午我收了一个快递——前两天买的AKG K3003到了，我迫不及待想要试听它。话说K3003刚面市的时候曾经卖过上万的价格，那时候只能仰望，现在促销已经降到了2699元……要不是为了完成体验，听完K3003之后我是不太想换回去的，当然这样对比音质有点太「欺负」AirPods Pro了。

回到真无线领域来说，AirPods Pro的音质也不属于第一梯队，它的表现和我听过的三星Galaxy Buds、索尼WF-1000XM3、森海塞尔MOMENTUM TW等产品相比还是有明显差距的。个人最不满意的地方在于AirPods Pro的声音有些发闷，整体不够「透亮」，这点在长时间佩戴听音乐时尤为明显。

苹果对AirPods Pro音质的描述是：「定制的高振幅、低失真度扬声器驱动单元，可带来浑厚有力的低音。」这点我是赞同的，它的低音表现确实比AirPods强一些，但从横向比较来说，我肯定不会用「音质好」来形容AirPods Pro。

剩下频繁的摘下主要就是同事、朋友看到AirPods Pro后想要试戴。有意思的是，我之前体验其他真无线耳机时很少有人主动提过要试戴，这也能从侧面说明AirPods Pro的受欢迎程度，可以说是真无线里「明星级」的待遇。

我也询问了一下大家是如何「识别」新款耳机的，答案主有两个：更短的耳机柄，明显的黑条（外向式麦克风）。换句话说，你买了AirPods Pro后不用担心别人认不出来……

「降噪好猛」

回到我的「马拉松」体验，过去24小时主要包含三个场景：睡觉、通勤和上班。

先说说睡觉。我把AirPods Pro充好电从零点开始佩戴，早上8点醒来后发现只有一只耳机在耳朵里……好在最后找到了另外一只。AirPods Pro的体积比较小巧，睡觉侧卧佩戴不会有特别明显的异物感，不过因为耳机本体的续航时间只有4.5小时（开启降噪），醒来就需要充电了。

顺便说一句，我试过最适合睡觉佩戴的耳塞是Bose的sleepbuds，可惜这款产品目前已经被Bose下架了。

通勤场景周一这天我选择地铁+共享单车，两个场景刚好可以用来测试AirPods Pro的降噪效果和通透模式。地铁可能是仅次于飞机最适合使用降噪耳机的场景了，具体降噪的效果我的同事@谁是大英雄在上手文章里已经和大家分享了，下面再分享一下我的感受。

我认为AirPods Pro的降噪非常「激进」，好处是降噪效果很明显，包括几个试戴的同事都夸它「降噪好猛」；但同时降噪带来的耳压是比较大的，周围环境越吵这个感觉越明显。此前我的主力降噪耳机是索尼WI-1000X，刚切换的到AirPods Pro的前几个小时是有点不适应的。

AirPods Pro的降噪等级要是能够调节就更棒了，除此之外我便没有其他槽点。其实现在很多降噪耳机都提供了降噪等级调节，包括索尼还有气压优化的功能，我能够理解苹果作为降噪领域的新人迫不及待想要秀出自己的肌肉，但如果在强悍之余能够多一些细腻的功法，那肯定会更加另人着迷。不过还是要说，苹果官网对于降噪功能的展示可能是目前所有厂商里最用心的，大家可以点此链接观摩一下。

骑共享单车的时候开降噪简直是「作死」，这时候通透模式就派上用场了。通透模式可以监听环境音，现在已经成为了降噪耳机的必备功能，很多产品的环境音模式、对话模式也是一个意思。

通透模式的难点在于如何让声音更加自然，毕竟外界真实声音经过了驱动单元重放进入到你的耳朵，处理不好听起来「数码味」就会很重。目前我听过最自然的是Bose 700，AirPods Pro也很不错，声音位置还原比较准确，音量大小也适中。

实际上我在体验AirPods Pro期间大部分时间都是用通透模式，毕竟白天上班还要和同事沟通，开着降噪就有点不礼貌了。在长时间体验中我还发现了一个优点，AirPods Pro的底噪控制相当不错，在安静的环境下开通透模式听不到多余的声音。

早上刚使用时，我对AirPods Pro「捏住」这个操作十分不习惯，还是觉得以前的轻点方便。不过到了下午就已经开始喜欢了。耳机柄的力度传感器很精确，按下时耳机会有声音反馈，极大地提升了操作信心。

从早上开始摆弄新功能，到中午过后开始习惯它的存在，再到晚上一边听歌一边写下此篇文章，这次长时间体验我对AirPods Pro的满意度还是很高的。还有一点我觉得可以着重表扬一下，在这样高强度的使用下，我的AirPods Pro也没有遇到过断连、无法配对等真无线耳机常见的奇葩问题，低延迟（特指配对iPhone使用）、设备切换速度依旧很出色。

对了，这次体验我还发现了一个自己的小问题，就是我的左右耳朵耳廓形状不同（这个在生理上应该很常见吧）。AirPods Pro左右耳机使用同样尺寸的硅胶耳塞，长时间佩戴后我的右耳「疲劳感」非常明显。到了这次体验的下半程（下午6点之后），我直接换上了小一号的耳塞。

一款出色的可穿戴产品

以往我们在讨论可穿戴产品时，通常关注更多的是智能手环、智能手表这些产品，其实耳机也可以划分到这个领域。因为直接和人体接触，可穿戴产品的佩戴舒适度非常重要。而可穿戴产品想要真正对我们的生活产生影响，需要长续航，更需要功能和使用场景高度匹配。从这个层面来说，AirPods Pro绝对算是一款非常出色的可穿戴产品，这绝对是比「一款出色的降噪耳机」更高的评价。

目前AirPods系列上还没有什么亮眼的智能化功能，但它已经是一个很好的可穿戴平台了，未来给它「注入」更好用的语音助手，交互上增加更多的手段（包括更多的监测功能），AirPods Pro系列还有很多想象空间。

经过这次长时间的佩戴后，未来一段时间我不想往耳朵里塞任何东西了。不过缓几天后，我依然会重新戴起AirPods，当它以正常的使用频率进入我的生活时，我相信会越来越依赖它。