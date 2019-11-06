爱奇艺与马来西亚Astro达成iQIYI App本地化运营合作

新浪科技讯11月6日下午消息，爱奇艺宣布与马来西亚媒体品牌Astro达成战略合作，将在其国际娱乐服务（iQIYI App）全球化运营的基础上，进一步与Astro结合马来西亚地区的市场环境和用户需求，展开更多匹配当地的本土化运营与营销活动。

据悉，未来马来西亚用户既可直接使用Astro账户登陆iQIYI App，也能通过邮箱或Facebook、Google账户注册新账号享受爱奇艺娱乐服务。全球用户可通过App Store、Google Play等应用商店下载使用爱奇艺国际服务。

Astro首席执行员陈宝福表示：“Astro很高兴成为爱奇艺在中国之外的首个国际应用程序合作伙伴，在这个视频服务崛起，消费者得以享受丰富娱乐选择的时代，我们的合作关系是非常必要的。随着消费者变得越来越精明，他们对新鲜的内容、丰富的体验和优质的服务的需求正在提升。内容和技术是视频服务的主要驱动力，而爱奇艺是该领域的先驱，我们非常期待在数据科学和人工智能领域向爱奇艺学习。凭借Astro和爱奇艺的优势，我们相信能够提供更多新颖、引人注目的内容和服务。”

“互联网无线技术、存储技术、大数据运算技术等都正在助力全球内容交流与传播变得更加便捷。我们希望能够与合作伙伴分享爱奇艺的研发成果和数据存储、运算能力，为全球用户提供优质娱乐服务。”爱奇艺会员及海外业务群总裁杨向华表示。“Astro一直是爱奇艺紧密的合作伙伴，拥有卓越的市场推广能力、优质内容创作和分发实力。并且我们期望通过技术创新和内容创意，为用户提供高质量娱乐体验的理念一直非常契合。我们相信这种紧密的合作关系将继续充分共享双方的创意和能力，更好地服务马来西亚用户。”

自2017年起，爱奇艺开始面向全球用户提供娱乐内容。截至目前，爱奇艺已发行超2000集内容，覆盖全球200多个国家及地区。2019年6月，爱奇艺正式推出服务全球用户的产品iQIYI App，并在通过驻地自有团队和本土化合作模式创新，探索不同市场的个性化运营模式。