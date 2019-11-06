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魅族16s Pro获2019 CMC 天鹅奖“年度最佳美学设计手机”

2019-11-6 14:35:40来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月6日消息 2019中国5G终端创新峰会暨第七届中国手机设计大赛天鹅奖颁奖礼今日正式举行，天鹅奖作为中国手机设计最高奖，素有“中国红点奖”“手机行业IF奖”之称。在一众获奖机型中，魅族 16s Pro 获得了2019 CMC 天鹅奖“年度最佳美学设计手机奖”。

魅族官方表示，近几年来，魅族几乎没有缺席过天鹅奖：魅族16th“年度最佳性能手机奖”、魅族Pro 7“年度最佳应用创新手机奖”、魅族Pro 5 “最佳综合性能手机”...这些都能看出魅族对产品、技术、创新的重视。

新近获奖的魅族16s Pro是魅族科技发布的最新款旗舰手机，其采用三星定制的6.2英寸Super Amoled屏幕，分辨率为2232×1080；支持DC调光，可硬件过滤33%的蓝光，触摸采样率为160HZ；正面采用“极边全面屏设计”，没有水滴、刘海遮挡视线，在保证正面观感的同时，避免了升降式设计带来的机身厚重感，手感更佳。

核心配置方面，魅族16s Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，全系列配备UFS 3.0存储。摄像方面，魅族16s Pro前置三星3T2 2000万像素摄像头，后置全索尼AI三摄，为索尼4800万像素IMX586+索尼2000万像素IMX350+索尼1600万像素IMX481组合，支持117°超广角、2.5cm超微距、3倍无损变焦、8倍数码变焦，4K 60帧超清录像/480帧慢动作录像/超广角录像。

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关键词：魅族16s Pro

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