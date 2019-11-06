淘宝回应内测高权重“总裁直播”：近百人将参与

11月6日下午消息，针对“淘宝内测总裁直播”一事，阿里官方回应称，双11期间将有近百名总裁直播，商家直播间将是重点发展方向。

今日有消息称，淘宝直播正在内测“总裁直播”标签，鼓励商家进行自直播，总裁直播会有较大幅度加权。

对比，淘宝方面回应称，在双11期间将有百名总裁、高管亲临直播间进行直播，包括宝洁、雅萌、好孩子等知名品牌的高管名字均出现在名单上。此外，商家直播间将是接下来重点需要发展的方向。但官方未回应“总裁直播”标签是否为高权重。