内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

淘宝回应内测高权重“总裁直播”：近百人将参与

2019-11-6 15:02:58来源：新浪科技作者：大鹏责编：远洋评论：

11月6日下午消息，针对“淘宝内测总裁直播”一事，阿里官方回应称，双11期间将有近百名总裁直播，商家直播间将是重点发展方向。

今日有消息称，淘宝直播正在内测“总裁直播”标签，鼓励商家进行自直播，总裁直播会有较大幅度加权。

对比，淘宝方面回应称，在双11期间将有百名总裁、高管亲临直播间进行直播，包括宝洁、雅萌、好孩子等知名品牌的高管名字均出现在名单上。此外，商家直播间将是接下来重点需要发展的方向。但官方未回应“总裁直播”标签是否为高权重。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：淘宝

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有