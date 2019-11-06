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谷歌搜索全球份额93%，必应仅3%，微软想从这里突破

2019-11-6 15:03:17来源：网易科技作者：乐邦责编：骑士评论：

11月6日消息，据国外媒体报道，微软正在把必应重新定位为公司搜索引擎。

以下是翻译内容：

现在谁使用必应呢？微软表示，必应占据了美国搜索引擎市场25%的份额。但StatCounter Global Stats的数据显示，在全球范围内，必应的市场份额估计为3%，而谷歌的份额则高达93%。

不过，虽然谷歌完全主导了搜索引擎市场，但必应驱动着Outlook和Microsoft 365等应用程序的搜索功能。微软或许在明智地将必应从一个通用引擎转变为一个专注于满足商业需求的引擎。企业现在可以在必应上创建私人的内部搜索结果，让它们的员工能够节省搜索信息的时间。

必应希望能提供更多帮助的搜索类型包括：办公地点和楼层平面图(带有方向)、公司缩略语的含义以及内部政策的细节(如产假有多长？)。微软还推出了一款经过改进的Edge网络浏览器，以关闭任何网站上的跟踪cookie，以及提供一项用于审查网络钓鱼的功能。

微软在这方面处于有利地位。通过连接包含来自财富500强公司的信息(如使用趋势、会议时间和团队信息)的多项服务和应用程序，它积累了大量的数据。

必应也已经变得更加智能。微软表示，用户现在可以键入一个模糊的搜索词，就像他们在进行正常的对话一样，由于能够更好地理解用户的搜索意图，必应会调出最准确的信息。其新功能还可以提供关于具有特定技能、专业知识和经验的员工的推荐，甚至可以指出人们正在从事的特定工作。

如今，工作者往往难以应付泛滥的信息和各式各样的网络功能。微软领导“现代生活、搜索和设备部门”的公司副总裁尤瑟夫·迈赫迪（Yusuf Mehdi）回忆道，几年前，公司创始人比尔·盖茨问他为什么能瞬间在网络上找到无数的文档，但是要寻找微软内部网络上的一个文档，却找不到。

微软援引麦肯锡的一份报告称，经理和其他白领职业人士每周要花费近20%的时间“寻找公司内部信息或追踪能够帮助完成特定任务的同事”。迈赫迪表示，微软的新搜索工具会帮助办公室职员大大削减这部分时间。

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关键词：谷歌搜索必应微软

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