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一公司推出360度全景网络摄像头，看起来像个灯泡

2019-11-6 15:40:27来源：爱活网作者：弱鸡13责编：嗜橙评论：

现代社会人人都注重隐私更注重安全，当你抬头看见一个摄像头对着你，心里多少有些别扭，如果将这个摄像头换成灯泡，会不会感觉更舒服些？近日，Ninitec发布了一款具有360度全景摄影功能的灯泡型网络摄像头BTNC-IP5MP，它看起来？嗯，就是个灯泡。

据了解，这款灯泡型的网络摄像头支持360度全景，可以用500万像素的高分辨率视频进行拍摄，不仅能清晰拍摄对象，还可以对拍摄对象进行面部识别。虽然它长得像灯泡，但它真的不能像普通灯泡一样明亮，其配备的照明灯只能在拍摄过程中做辅助照明。

此外，这款灯泡型网络摄像头还具有红外线功能，因此可以在夜晚黑暗环境中进行拍摄。只要将这个摄像头安装在E26灯泡插座上，就可以确保电源并进行摄影，当然也必须装上SD卡。我们通过Wi-Fi可以将其连接到手机或平板电脑上，利用专用的App来检查拍摄房间情况，并播放历史记录，同时，它也配备了麦克风和扬声器，可以在摄像头和手机之间进行通话。

这款灯泡型网络摄像头还具有运动检测功能，如果家中有入侵者，则将推送通知发送到相关联的手机上。该款网络摄像头售价49800日元，约合人民币3194元，看来要让不法之徒降低警觉心的成本不算低，但比起家中或公司受到威胁，这个价格也是可以接受的。

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关键词：摄像头灯泡

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