飞利浦发布65寸OLED旗舰电视：搭载B&W音箱，售29999元

11月6日下午消息，飞利浦电视在北京举行新品发布会，推出旗下欧风系列旗舰电视新品OLED934/T3，该产品定位“奢侈级”，其声音系统解决方案由英国音响品牌Bowers&Wikins（宝华韦健）提供。

在外观方面，OLED934/T3新品电视按照欧系审美工艺设计。这也是欧风电视系列的设计理念。另外，在飞利浦电视原有欧风设计基础上，结合屏幕、机身进行一体化融入，同时使用了丹麦的高奢品牌Kvadrat的材料，具有良好的透声效果和外观展现，高级感十足。这款产品也荣获了德国iF设计大奖、红点设计大奖。

飞利浦欧风OLED934电视采用当今主流旗舰级电视标配的OLED面板，支持HDR Plus、广色域显示，面板刷新率为120Hz。技术上还配合了飞利浦自研的P5画质增强引擎，可以确保屏幕每一个像素点都能精确发光，带来更好的黑场表现，光影表现、暗部细节更细腻。同时还搭载了独家流光溢彩技术，该智能光感应系统可以营造出光随影动的沉浸氛围。

而此次与这款电视合作的品牌B&W，也是一个定位奢侈品级的音响品牌，在专业声学领域其800系列钻石高音音响被广泛使用，市场上多个高级豪华车品牌的车内音响也与B&W进行合作。

此次飞利浦欧风系列OLED934电视的扬声器，就引入了B&W旗下800钻石系列扬声器技术，并且音响独立于电视机，采用SoundBar设计，避免屏幕与音响发生共振，影响音质。该音响支持2.1.2规格杜比全景声，DTS音频双解码，支持六种个性化声音设置。同时主音箱面罩采用了声学开放式设计，通过与外壳分离，再次减少不必要的振动，可以有更清晰、更开放的声音。

售价部分，65英寸飞利浦欧风系列OLED934/T3电视售价29999元，已经于11月1日正式开卖。

除了OLED934/T3电视，飞利浦电视欧风系列的两款新品OLED804/804，8K PUF9304/T3也同时在现场展示，尚未上市的OLED984/T3也提前亮相，飞利浦宣布这些产品未来也将在中国市场上市。