任正非：美国制裁给了我们鞭策，目前华为公司没任何问题

11月6日消息，华为创始人咖啡时间又到了。今天华为创始人任正非与智能工厂工业4.0精神之父、德国生产自动化教授Detlef Zuehlke以及前联合国安理会主席马凯硕进行了“数字主权，从对话到行动”的主题对话。

美国制裁华为已经超过6个月，主持人提问任正非华为是否受到影响。

任正非表示，首先要感谢美国供应商对华为的支持和帮助，没有其支持和帮助发展不到今天。华为永远愿意与美国供应商一起走向新世界和为人类服务。

并且，任正非承诺华为会永远拥抱全球化。

而美国对华为停止供应，华为仍然生存了下来。“但这并不意味着我们永远都是自主，我一直都是反对自己自足，我们现在没有任何问题，希望明年这个时候我们还有对话。”任正非表示。

虽然受到了美国制裁，但从华为财报来看华为仍然保持了快速增长。“今年上半年我们没有受到制裁，发展很快，这是肯定的；制裁之后有惯性，仍有很快发展，也是肯定的；明年全年处在制裁之下，华为如果明年年底仍然可以发展，就说明我们生存问题可以解决了。”任正非表示。

当生存问题解决之后，华为就要考虑3-5年之后的发展，考虑未来如何继续保持领先。

“美国的制裁给了我们鞭策，让我们不要堕怠了，要努力。这就像划船，我们在努力划船，但划得太快了，我们的利润和增长都太快了。未来，我们会合理调整，让公司健康发展。”任正非表示。